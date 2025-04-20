Пита с курицей: вкусный рецепт

Пита с курицей: / © Credits

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Рецепт приготовления питы с курицей стал популярным благодаря кулинару Екатерине, которая поделилась им в своем блоге katherine.nari, также она дала советы и подробно описала этапы приготовления, чтобы каждая хозяйка могла легко повторить это блюдо дома.

Ингредиенты

Для теста

Пшеничная мука 300 г

Вода 180 мл

Прессованные дрожжи 9 г

Оливковое масло 20 г

Сахар 15 г

Соль

Для курицы

Куриное филе

Панировочные сухари

Копченая паприка

Сушеный чеснок

Соль

Перец

Куриные яйца

Мука

Оливковое масло

Для начинки

Любимый соус

Помидоры

Огурцы

Болгарский перец

Салат айсберг

Маринованный красный лук

Приготовление

Приготовление теста

В миске разведите дрожжи в теплой воде. Добавьте сахар, соль, оливковое масло, перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая тесто. Оно должно быть мягким, эластичным и не прилипать к рукам. Накройте его полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1–2,5 часа, пока оно не увеличится вдвое. Готовое тесто разделите на 8 равных частей, оставьте каждую еще на 15 мин. Раскатайте шарики в тонкие кружочки толщиной около 5 мм. Питы выпекают в духовке, разогретой до 220 ° C, 3-5 мин. Важно, чтобы пита надулась и слегка подрумянилась — это свидетельствует об идеально запеченной структуре.

Приготовление курицы

Куриное филе нарежьте на небольшие кусочки, посолите и поперчите. Смешайте сухари с копченой паприкой и сушеным чесноком. Каждый кусочек обваливайте сначала в муке, затем в яйце и, наконец, в сухарях со специями. Разложите кусочки на противень, застеленный пергаментом, слегка смазанным маслом или сбрызните с пульверизатора. Запекайте в духовке при 200°C примерно 15 мин до хрустящей золотистой корочки. Можно также обжарить курицу на сковороде в небольшом количестве растительного масла.

Сбор питы

Овощи лучше нарезать мелко или соломкой — это удобно при наполнении уйти. Маринованный лук можно приготовить заранее, выдержав его в уксусно-сахарном растворе (1:1 вода и уксус и 1 ч. л. сахара на полстакана). Разрежьте каждую питу сверху или с одного края и сделайте «карман». Смажьте внутреннюю часть соусом. Выложите листья салата, овощи. Добавьте запеченную курицу. По желанию полейте еще немного соусом сверху.

Советы:

Не пересушите питу. Она должна остаться мягкой внутри.

Начинку добавляйте непосредственно перед подачей, в противном случае пита может размокнуть.

Пита с курицей — это идеальный вариант для сытного перекуса, обеда или даже праздничной подачи в стиле фуршет. Ее легко упаковать, удобно есть даже на ходу, а самое главное ее можно адаптировать по вкусу каждого члена семьи.

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Попробуйте приготовить ее дома, добавьте свежие травы, любимые соусы или сделайте вариант с фалафелем.

Bon appétit!