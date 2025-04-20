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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
54
Время на прочтение
2 мин

Пита с курицей: вкусный рецепт

Ароматная, мягкая внутри и слегка хрустящая снаружи пита, начиненная сочными кусочками курицы, свежими овощами и пикантным соусом — звучит как блюдо из ресторанного меню. Но на самом деле ее вполне можно приготовить дома, причем без лишних усилий.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Пита с курицей:

Пита с курицей: / © Credits

Рецепт приготовления питы с курицей стал популярным благодаря кулинару Екатерине, которая поделилась им в своем блоге katherine.nari, также она дала советы и подробно описала этапы приготовления, чтобы каждая хозяйка могла легко повторить это блюдо дома.

Ингредиенты

Для теста

  • Пшеничная мука 300 г

  • Вода 180 мл

  • Прессованные дрожжи 9 г

  • Оливковое масло 20 г

  • Сахар 15 г

  • Соль

Для курицы

  • Куриное филе

  • Панировочные сухари

  • Копченая паприка

  • Сушеный чеснок

  • Соль

  • Перец

  • Куриные яйца

  • Мука

  • Оливковое масло

Для начинки

  • Любимый соус

  • Помидоры

  • Огурцы

  • Болгарский перец

  • Салат айсберг

  • Маринованный красный лук

Приготовление

Приготовление теста

  1. В миске разведите дрожжи в теплой воде. Добавьте сахар, соль, оливковое масло, перемешайте.

  2. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая тесто. Оно должно быть мягким, эластичным и не прилипать к рукам.

  3. Накройте его полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1–2,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.

  4. Готовое тесто разделите на 8 равных частей, оставьте каждую еще на 15 мин.

  5. Раскатайте шарики в тонкие кружочки толщиной около 5 мм.

  6. Питы выпекают в духовке, разогретой до 220 ° C, 3-5 мин. Важно, чтобы пита надулась и слегка подрумянилась — это свидетельствует об идеально запеченной структуре.

Приготовление курицы

  1. Куриное филе нарежьте на небольшие кусочки, посолите и поперчите.

  2. Смешайте сухари с копченой паприкой и сушеным чесноком.

  3. Каждый кусочек обваливайте сначала в муке, затем в яйце и, наконец, в сухарях со специями.

  4. Разложите кусочки на противень, застеленный пергаментом, слегка смазанным маслом или сбрызните с пульверизатора.

  5. Запекайте в духовке при 200°C примерно 15 мин до хрустящей золотистой корочки. Можно также обжарить курицу на сковороде в небольшом количестве растительного масла.

Сбор питы

  1. Овощи лучше нарезать мелко или соломкой — это удобно при наполнении уйти.

  2. Маринованный лук можно приготовить заранее, выдержав его в уксусно-сахарном растворе (1:1 вода и уксус и 1 ч. л. сахара на полстакана).

  3. Разрежьте каждую питу сверху или с одного края и сделайте «карман».

  4. Смажьте внутреннюю часть соусом.

  5. Выложите листья салата, овощи.

  6. Добавьте запеченную курицу.

  7. По желанию полейте еще немного соусом сверху.

Советы:

  • Не пересушите питу. Она должна остаться мягкой внутри.

  • Начинку добавляйте непосредственно перед подачей, в противном случае пита может размокнуть.

Пита с курицей — это идеальный вариант для сытного перекуса, обеда или даже праздничной подачи в стиле фуршет. Ее легко упаковать, удобно есть даже на ходу, а самое главное ее можно адаптировать по вкусу каждого члена семьи.

Попробуйте приготовить ее дома, добавьте свежие травы, любимые соусы или сделайте вариант с фалафелем.

Bon appétit!

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Дата публикации
Количество просмотров
54
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