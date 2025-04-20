Піта з куркою: смачний рецепт

Піта з куркою: / © Credits

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Рецепт приготування піти з куркою став популярним завдяки кулінарці Катерині, яка поділилася ним у своєму блозі katherine.nari, також вона надала поради та детально описала етапи приготування, щоб кожна господиня могла легко повторити цю страву вдома.

Інгредієнти

Для тіста

Пшеничне борошно 300 г

Вода 180 мл

Пресовані дріжджі 9 г

Оливкова олія 20 г

Цукор 15 г

Сіль

Для курки

Куряче філе

Панірувальні сухарі

Копчена паприка

Сушений часник

Сіль

Перець

Курячі яйця

Борошно

Оливкова олія

Для начинки

Улюблений соус

Помідори

Огірки

Болгарський перець

Салат айсберг

Маринована червона цибуля

Приготування

Приготування тіста

У мисці розведіть дріжджі у теплій воді. Додайте цукор, сіль, оливкову олію, перемішайте. Поступово всипайте просіяне борошно, замішуючи тісто. Воно має бути м’яким, еластичним і не прилипати до рук. Накрийте його рушником або харчовою плівкою та залиште у теплому місці на 1–2,5 години, поки воно не збільшиться вдвічі. Готове тісто розділіть на 8 рівних частин, кожну залиште ще на 15 хв. Розкачайте кульки у тонкі кружальця завтовшки близько 5 мм. Піти випікають у духовці, розігрітій до 220°C, 3–5 хв. Важливо, щоб піта надулася та злегка підрум’янилася — саме це свідчить про ідеально запечену структуру.

Приготування курки

Куряче філе наріжте на невеликі шматочки, посоліть і поперчіть. Змішайте сухарі з копченою паприкою та сушеним часником. Кожен шматочок обвалюйте спершу у борошні, потім в яйці та нарешті у сухарях зі спеціями. Розкладіть шматочки на деко, застелене пергаментом, злегка змащене олією чи збризніть із пульверизатора. Запікайте у духовці при 200°C приблизно 15 хв — до хрусткої золотистої скоринки. Можна також обсмажити курку на пательні у невеликій кількості олії.

Збір піти

Овочі краще нарізати дрібно чи соломкою — це зручно при наповненні піти. Мариновану цибулю можна приготувати заздалегідь, витримавши її в оцтово-цукровому розчині (1:1 вода та оцет і 1 ч. л. цукру на півсклянки). Розріжте кожну піту зверху чи з одного краю та зробіть «кишеню». Змастіть внутрішню частину соусом. Викладіть листя салату, овочі. Додайте запечену курку. За бажанням полийте ще трохи соусом зверху.

Поради:

Не пересушіть піту. Вона повинна залишитися м’якою всередині. Надто довге випікання зробить її твердою.

Начинку додавайте безпосередньо перед подачею, інакше піта може розмокнути.

Піта з куркою — це ідеальний варіант для ситного перекусу, обіду чи навіть святкової подачі у стилі фуршет. Її легко запакувати, зручно їсти навіть на ходу, а найголовніше — її можна адаптувати до смаку кожного члена родини.

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Спробуйте приготувати її вдома, додайте свіжих трав, улюблені соуси чи зробіть варіант із фалафелем.

Bon appétit!