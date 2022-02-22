Пюре из зеленого горошка: очень простой вариант гарнира

На приготовление этого блюда вы не потратите больше 15 минут.

Готовится пюре из замороженного горошка чрезвычайно просто и быстро. Его хорошо подавать как гарнир к рыбе или запеченного куриного филе.

Ингредиенты:

замороженный зеленый горошек - 500 г

оливковое масло

сливочное масло - 15 г

соль

черный молотый перец

кипяток

Приготовление:

Замороженный зеленый горошек промойте в холодной воде и откиньте на сито, чтобы с него стекла вода. Размораживать горошек не нужно.

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В кастрюле подогрейте небольшое количество оливкового масла и отправьте в нее горошек. Прогрейте его 1-2 минуты и тщательно перемешайте.

Влейте в кастрюлю с горошком горячую воду так, чтобы она едва покрыла его. Проварите горох около 7 минут, посолите, поперчите.

Добавьте в горох кусочек сливочного масла и, как только оно растопится, хорошо перемешайте и взбейте горох блендером. После получения пюре попробуйте, хватает ли в блюде специй.

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