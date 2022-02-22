Пюре із зеленого горошку: дуже простий варіант гарніру

На приготування цієї страви ви не витратите понад 15 хвилин.
Готується пюре із замороженого горошку надзвичайно просто та швидко. Його добре подавати як гарнір до риби чи запеченого курячого філе.
Інгредієнти:
- заморожений зелений горошок - 500 г
- оливкова олія
- вершкове масло - 15 г
- сіль
- чорний мелений перець
- окріп
Приготування:
Заморожений зелений горошок промийте у холодній воді та відкиньте на сито, щоб з нього стекла вода. Розморожувати горошок не потрібно, адже у цій страві використовується саме заморожений.
У каструлі підігрійте невелику кількість оливкової олії та відправте у неї горошок. Прогрійте його 1-2 хвилини та ретельно перемішайте.
Влийте у каструлю з горошком гарячу воду так, щоб вона ледь покрила його. Проваріть горох близько 7 хвилин, посоліть, поперчіть.
Додайте у горох шматочок вершкового масла і тільки-но воно розтопиться, добре перемішайте та збийте горох блендером. Після отримання пюре спробуйте, чи у страві вистачає спецій.
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