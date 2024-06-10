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Рецепт вишневых слоек

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
286 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
298
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт вишневых слоек

Ароматные вишневые слойки / Фото: Credits

Для приготовления вишневых слоек используйте готовое замороженное слоеное тесто – это сэкономит время приготовления, так как его нужно только разморозить.

Вам понадобится слоеное тесто, замороженная или свежая вишня, крахмал и сахар. Вишневые слойки получаются хрустящие, румяные с сочной начинкой.

Ингредиенты

слоеное тесто (бездрожжевое)
500 г
вишня
250 г
сахар
3 ст. л.
крахмал
2 ст. л.
яйцо
1 шт.
мука (для посылки поверхности)
сахарная пудра
  1. В сотейник выложите вишню, засыпьте сахаром. Как только вишня пустит сок, всыпьте крахмал. Перемешайте. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения. Огонь убавьте до минимума и постоянно помешивая, проварите смесь, пока не загустеет до состояния густого киселя. Остудите.
  2. Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре. Выложите на присыпанную мукой рабочую поверхность. Тесто немного раскатайте и разрежьте на прямоугольники. Выложите на одну половинку в центр по ложке вишни. На второй половине сделайте посередине по три надреза. Накройте начинку второй половиной с надрезами и защипните края вилкой.
  3. Противень выстелите пергаментной бумагой для выпечки, выложите слойки. Смажьте взбитым яйцом с молоком. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут. Посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Тесто можно использовать как бездрожжевое, так и дрожжевое.

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