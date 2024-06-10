Рецепт вишневых слоек

Для приготовления вишневых слоек используйте готовое замороженное слоеное тесто – это сэкономит время приготовления, так как его нужно только разморозить.
Вам понадобится слоеное тесто, замороженная или свежая вишня, крахмал и сахар. Вишневые слойки получаются хрустящие, румяные с сочной начинкой.
Ингредиенты
- слоеное тесто (бездрожжевое)
- 500 г
- вишня
- 250 г
- сахар
- 3 ст. л.
- крахмал
- 2 ст. л.
- яйцо
- 1 шт.
- мука (для посылки поверхности)
- сахарная пудра
- В сотейник выложите вишню, засыпьте сахаром. Как только вишня пустит сок, всыпьте крахмал. Перемешайте. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения. Огонь убавьте до минимума и постоянно помешивая, проварите смесь, пока не загустеет до состояния густого киселя. Остудите.
- Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре. Выложите на присыпанную мукой рабочую поверхность. Тесто немного раскатайте и разрежьте на прямоугольники. Выложите на одну половинку в центр по ложке вишни. На второй половине сделайте посередине по три надреза. Накройте начинку второй половиной с надрезами и защипните края вилкой.
- Противень выстелите пергаментной бумагой для выпечки, выложите слойки. Смажьте взбитым яйцом с молоком. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут. Посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Тесто можно использовать как бездрожжевое, так и дрожжевое.
Читайте также:
- Слойки с клубникой: простой рецепт
- Печенье с шоколадной крошкой: очень простой рецепт.
- Сырные булочки с кунжутом: рецепт вкусной выпечки