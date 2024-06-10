Рецепт вишневих слойок

Для приготування вишневих слойок використовуйте готове заморожене листкове тісто – це заощадить час приготування, оскільки його потрібно лише розморозити.
Вам знадобляться листкове тісто, заморожена чи свіжа вишня, крохмаль та цукор. Вишневі слойки виходять хрусткі, рум'яні із соковитою начинкою.
Інгредієнти
- листкове тісто (бездріжджове)
- 500 г
- вишня
- 250 г
- цукор
- 3 ст. л.
- крохмаль
- 2 ст. л.
- яйце
- 1 шт.
- борошно (для посипання поверхні)
- цукрова пудра
- У сотейник викладіть вишню, засипте цукром. Щойно вона пустить сік, всипте крохмаль. Перемішайте. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння. Вогонь зменште до мінімуму і, постійно помішуючи, проваріть суміш, поки не загусне до стану густого киселю. Остудіть.
- Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури. Викладіть на присипану борошном робочу поверхню. Тісто трохи розкатайте і розріжте прямокутники. Викладіть на одну половинку у центр по ложці вишні. На другій половині зробіть посередині по три надрізи. Накрийте начинку другою половиною з надрізами та защипніть краї вилкою.
- Деко вистеліть пергаментним папером для випічки, викладіть слойки. Змастіть збитим яйцем із молоком. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 20-25 хвилин. Посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Тісто можна використовувати як бездріжджове, так і дріжджове.
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