Чи продовжать термін оновлення даних: у Раді поставили крапку

За даними Міноборони України, від 18 травня до 3 червня свої дані оновили понад 1,5 мільйона українців.
Наразі немає жодних підстав для продовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаних.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.
За його словами, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко надала комітету статистику, згідно з якою від 18 травня до 3 червня свої дані оновили понад 1,5 мільйона українців. З них 1,3 мільйона зробили це через "Резерв+", 117 тисяч – через ЦНАПи, 90 тисяч – через ТЦК та СП.
"Тобто така динаміка дозволяє бути впевненим, що якщо громадяни хочуть – то вони мають усі можливості вчасно оновити свої військово-облікові дані. Тобто динаміка не вказує на необхідність продовження цього строку", - запевнив Веніславський.
Нагадаємо, в Раді відповіли, чи будуть електронні повістки та скерування на ВЛК.
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