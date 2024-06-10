Продлят ли срок обновления данных: в Раде поставили точку

По данным Минобороны Украины, с 18 мая по 3 июня свои данные обновили более 1,5 миллиона украинцев.
Пока нет никаких оснований для продления срока обновления данных для военнообязанных.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский.
По его словам, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко предоставила комитету статистику, согласно которой с 18 мая по 3 июня свои данные обновили более 1,5 миллиона украинцев. Из них 1,3 миллиона сделали это через "Резерв+", 117 тысяч – через ЦНАПы, 90 тысяч – через ТЦК и СП.
"То есть такая динамика позволяет быть уверенным, что если граждане хотят – то у них есть все возможности вовремя обновить свои военно-учетные данные. То есть динамика не указывает на необходимость продления этого срока", — заверил Вениславский.
Напомним, в Раде ответили, будут ли электронные повестки и направления на ВЛК.
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