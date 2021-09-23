Яблочные оладьи: простой рецепт

Такие оладьи можно приготовить на завтрак, полдник или перекус.

Для этого простого рецепта не нужны особые приготовления или ингредиенты, все найдется на кухне. Разнообразить вкус яблочных оладий можно специями, или добавив в тесто цедру апельсина.

Жарить такие фруктовые оладьи лучше на сливочном масле, так у блюда будет приятный сливочный привкус.

Ингредиенты:

500 г яблок (примерно 4 средних плода)

100 г муки

2 яйца

2 ст. л сахара

1 ч. л ванильного сахара

1/2 ч. л корицы

1/2 ч. л разрыхлителя

щепотка соли

сливочное масло для жарки

Приготовление:

1. Яблоки моем, очищаем от кожуры и натираем на крупной терке.

2. В миску к яблокам добавляем щепотку соли, сахарный песок, ванильный сахар и молотую корицу. Все хорошо перемешиваем. Сюда же вбиваем два яйца и еще раз перемешиваем до однородности. Просеиваем в миску с яблочной смесью муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.

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Если вам достались очень сочные яблоки, возможно, придется добавить больше муки, чтобы оладьи не расплывались на сковороде. Ориентируйтесь не только на пропорции, указанные в рецепте, но и на консистенцию теста, которое у вас получается.

3. Жарим яблочные оладьи на сливочном масле. Столовой ложкой выкладываем тесто на разогретую сковороду и делаем его округлой формы. Жарим с двух сторон до золотистого цвета.

Готовые яблочные оладьи можно подавать со сметаной или медом, или же присыпать сахарной пудрой.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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