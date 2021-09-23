Яблучні оладки: простий рецепт

Такі оладки можна приготувати на сніданок, полуденок або перекус.

Для цього простого рецепту не потрібні особливі приготування або інгредієнти, все знайдеться на звичайній кухні. Урізноманітнити смак яблучних оладок можна спеціями, або додавши у тісто цедру апельсина.

Смажити такі фруктові оладки найкраще на вершковому маслі, так у готової страви буде приємний вершковий присмак.

Інгредієнти:

500 г яблук (приблизно 4 середніх плоди)

100 г борошна

2 яйця

2 ст. л цукру

1 ч. л ванільного цукру

1/2 ч. л кориці

1/2 ч .л розпушувача

дрібка солі

вершкове масло для смаження

Приготування:

1. Яблука миємо, очищаємо від шкірки і натираємо на крупній тертушці.

2. У миску до яблук додаємо дрібку солі, цукровий пісок, ванільний цукор і мелену корицю. Все добре перемішуємо. Сюди ж вбиваємо два яйця і ще раз перемішуємо до однорідності. Просіваємо в миску з яблучною сумішшю борошно і розпушувач. Замішуємо тісто.

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Якщо вам дісталися дуже соковиті яблука, можливо доведеться додати більше борошна, щоб оладки не розпливалися на сковороді. Орієнтуйтеся не тільки на пропорції, зазначені в рецепті, але і на консистенцію тіста, яке у вас виходить.

3. Смажимо яблучні оладки на вершковому маслі. Столовою ложкою викладаємо тісто на розігріту сковороду і надаємо йому округлої форми. Смажимо з обох боків до золотавого кольору.

Готові яблучні оладки можна подавати зі сметаною або медом, або ж присипати цукровою пудрою.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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