Заготовки на зиму: лечо

В наше время даже зимой в магазине можно купить любые свежие овощи, вплоть до экзотических, но ни для кого не секрет, что они красивы только с виду.

Именно поэтому, следуя традициям наших бабушек, мы продолжаем закатывать овощные соленья и салаты, варенья и компоты. Нет, пожалуй, ни одной хозяйки, которая бы даже в условиях летнего изобилия свежих овощей не насолила огурцов.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рецепт классического венгерского лечо, которое получило широкое распространение далеко за пределами самой Венгрии.

Лечо – это проваренный в томатном соке перец. Оно вкусно и как дополнение к мясу, и само по себе.

Ингредиенты:

3 кг помидоров

2-3 кг болгарского перца

4 зубка чеснока

0,75 стакана сахара

2 столовые ложки соли

Приготовление

Вымытые помидоры нарезать кусочками, удалив плодоножки и поврежденные места, и пропустить через мясорубку или пюрировать блендером.

Болгарский перец вымыть, очистить от плодоножек и семян и нарезать кусочками произвольной формы, лучше широкими полосками.

Перекрученные помидоры слить в кастрюлю, довести до кипения, добавить перец, закипятить, всыпать сахар и соль и варить на слабом огне около 30 минут, добавив в конце варки мелкорубленый чеснок.

Горячее лечо расфасовать в простерилизованные банки и укупорить стерильными крышками, после чего поставить банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

На заметку

Чтобы лечо было вкуснее, выбирайте толстостенные сорта перца, а для большей густоты – мясистые помидоры.

Для придания легкой остроты в лечо можно добавить пару стручков острого перца.

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