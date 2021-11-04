Виртуальная мода: в Лондоне презентовали коллекцию диджитал-одежды

Во время пандемии коронавируса диджитал-мода расцвела.

В Великобритании выпустили одну из первых в мире коллекций диджитал-одежды. Приобрести его можно за реальные деньги, а примерить только в цифровом формате. Тренд на виртуальную моду выстрелил во время пандемии, и в настоящее время его ценителями является немало знаменитостей по всему миру.

Эти платья не существуют в реальном мире, их невозможно коснуться и ощутить на своем теле. Но их можно примерить и даже сделать фото.

Платья принадлежат британскому Модному дому Ауроборо. Первые в мире они выпустили коллекцию диджитал-одежды прет-а-порте. Чтобы разрекламировать ее, по всему Лондону разместили билборды с QR-кодами. Прохожие сканируют его, наводят на человека, и вот он уже в наряде от кутюр.

"Это просто что-то невероятное видеть людей в автобусах, людей, идущих по улицам, и вдруг превращаются в модели с подиума", — говорит Линн Эллиот Янг, соучредитель и генеральный директор Института цифровой моды.

Работа диджитал-дизайнеров начинается в обычном ателье.

"Мы получаем эскизы платьев и несколько реальных образцов. Наша задача посмотреть на них и превратить в цифровую одежду", — говорит Кэтрин Тейлор, креативный директор и соучредитель Института цифровой моды.

Создание 3D-формата платья – самая сложная часть производства. В идеале финальный продукт ничем не отличается от реальной одежды.

"Мы заставляем одежду двигаться в 3D-формате. Она должна двигаться вместе с телом", — сказала Тейлор.

Расцвету диджитал-моды поспособствовала пандемия коронавируса. Люди все больше стали сидеть онлайн и меньше ходить по обычным бутикам. Но все еще хотят делиться хорошими фотографиями в соцсетях.

"Еще одним из факторов распространения цифровой моды стало молодое поколение. Они пользуются телефонами и соцсетями всю свою жизнь. Поэтому все люксовые бренды должны говорить с ними на их языке. Меньше физической розничной торговли и больше цифрового контента и электронной коммерции", — сказал Дэвид. Риперт, генеральный директор и соучредитель студии Poplar.

Тренд на цифровую моду одними из первых поймали в Украине. Стартап Дресс Икс, основанный их разработчиками, вот уже больше года продает диджитал-одежду и аксессуары самых популярных брендов. О них пишут крупнейшие мировые издания, а среди клиентов немало знаменитостей – владелец Спейс икс Илон Маск и предприниматель Ридчард Брэнсон, украинская модель Алина Байкова и певица Тина Кароль. Одну из шляп от Дресс Икс во время своего путешествия в Калифорнию примерил даже украинский президент Владимир Зеленский.

Дизайнеры цифровой одежды признают, что их целевая аудитория пока - в основном инфлюэнсеры и знаменитости. Но в будущем такую моду хотят сделать доступной всем без исключения. Тем более что на диджитал-коллекции можно хорошо сэкономить на материалах. А еще такая одежда совершенно не вредит окружающей среде.

Оксана Ткаченко

Новости мира: в Великобритании выпустили коллекцию виртуальной одежды

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