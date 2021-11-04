Віртуальна мода: у Лондоні презентували колекцію діджитал-одягу

Під час пандемії коронавірусу діджитал-мода розцвіла.

У Великій Британії випустили одну з перших у світі колекцій діджитал-одягу. Придбати його можна за реальні гроші, а приміряти лише у цифровому форматі. Тренд на віртуальну моду вистрелив під час пандемії й нині його поціновувачами є чимало знаменитостей у всьому світі.

Ці сукні не існують у реальному світі, їх неможливо торкнутися і відчути на своєму тілі. Але їх можна приміряти й навіть зробити в них фото.

Сукня належить британському модному Дому Ауроборо. Перші у світі вони випустили колекцію діджитал-одягу прет-а-порте. Щоб розрекламувати її, по всьому Лондону розмістили білборди з QR-кодами. Перехожі сканують його, наводять на людину, і ось вона вже у вбранні від кутюр.

"Це просто щось неймовірне бачити людей в автобусах, людей, які йдуть по вулицях, і раптом перетворюються на моделей з подіуму", - говорить Лінн Елліот Янг, співзасновник і генеральний директор Інституту цифрової моди.

Робота діджитал-дизайнерів починається у звичайному ательє.

"Ми отримуємо ескізи суконь і кілька реальних зразків. Наше завдання подивитися на це і перетворити його в цифровий одяг", - говорить Кетрін Тейлор, креативна директорка та співзасновниця Інституту цифрової моди.

Створення 3-Д формату сукні - найскладніша частина виробництва. В ідеалі фінальний продукт має нічим не відрізнятися від реального одягу.

"Ми змушуємо одяг рухатися у 3D-форматі. Він має рухатися разом із тілом", - сказала Тейлор.

Розквіту діджитал-моди посприяла пандемія коронавірусу. Люди усе більше почали сидіти онлайн і менше ходити по звичайних бутиках. Але усе ще хочуть ділитися гарними світлинами у соцмережах.

"Ще одним із факторів розповсюдження цифрової моди стало молоде покоління. Вони користуються телефонами та соцмережами усе своє життя. Тому усі люксові бренди мають говорити з ними на їхній мові. Менше фізичної роздрібної торгівлі, і більше цифрового контенту та електронної комерції", - сказав Девід Ріперт, генеральний директор та співзасновник студії Poplar.

Тренд на цифрову моду одними з перших піймали в Україні. Стартап Дрес Ікс, заснований їхніми розробниками, ось вже більше року продає діджитал-одяг та аксесуари найпопулярніших брендів. Про них пишуть найбільші світові видання, а серед клієнтів чимало знаменитостей - власник Спейс ікс Ілон Маск та підприємець Рідчард Бренсон, українська модель Аліна Байкова та співачка Тіна Кароль. Одну із шляп від Дрес Ікс під час своєї подорожі до Каліфорнії приміряв навіть український президент Володимир Зеленський.

Дизайнери цифрового одягу визнають, що їхня цільова аудиторія поки що переважно інфлюенсери та знаменитості. Але у майбутньому таку моду хочуть зробити доступною для усіх без винятку. Тим більше, що на діджитал-колекції можна добряче зекеономити на матеріалах. А ще такий одяг абсолютно не шкодить довкіллю.

Оксана Ткаченко

Новини світу: у Великій Британії випустили колекцію віртуального одягу

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