Фэшн-прорыв года: 10 лучших выходов Зендеи

На протяжении всего года мы рассказывали вам об образах знаменитостей на различных мероприятиях, но больше всего нам запомнилась эта девушка.

Безусловно, главной звездой 2021 года стала 25-летняя Зендея. В этом году девушка продемонстрировал свои актерские таланты в нескольких отличных киноработах, поэтому часто появлялась на красных дорожках кинофестивалей и премьерах, где демонстрировала свою красоту и невероятные образы, среди которых было много и винтажных платьев. Но, скорее всего, дифирамбы стоит петь не совсем Зендеи, а больше ее несменному стилисту Ло Роучу, который очень тщательно подбирает для девушки образы.

Поскольку год завершается, предлагаем вспомнить десять лучших, на наш взгляд, нарядов Зендеи, выбранных для нее ее стилистом, а также бренды, которые эти вещи создали.

1. Saint Laurent

Если это платье кажется вам немного старомодным, то хотим успокоить - вам не кажется. Этот наряд винтажный и был создан еще в 80-х. Ранее платье принадлежало культовой личности - Юнис Уокер Джонсон, создательнице Ebony Fashion Fair. Зендея наряд надела на церемонию Black Women In Hollywood Awards.

Зендея / Getty Images

2.Valentino

На красной дорожке церемонии "Оскар-2021" девушка была одной из самых ярких знаменитостей, ведь выбрала платье канареечного цвета с декольте в виде топа-бандо. Наряд был легким, со шлейфом и немного обтягивал, а драпировка подчеркивала стройную фигуру звезды.

Зендея / Associated Press

3. Balmain

Кто только ни говорил об этом платье в 2021 году, ведь оно поразило всех. Этот наряд из кожи телесного цвета, созданный Оливье Рустеном, облегал каждый сантиметр тела звезды, а разрез и шлейф придавали образу элегантную сексуальность. В таком наряде Зендея появилась в Каннах, и, похоже, он войдет в историю кинофестиваля.

Зендея / Associated Press

4. Alaia

Этот необычный трикотажный ансамбль был показал во время коллекции осень-зима 2021-2022. Коллекция стала дебютной для модельера Питера Мюльера для бренда и, как видим, очень приглянулась знаменитостям, ведь Зендея надела его на фотоколл фильма "Дюна" в Париже.

Зендея / Getty Images

5. Rick Owens

Дизайнер, безусловно, удивлял в этом году, ведь в его коллекциях были как неудачные наряды, так и превосходные, как это длинное полностью расшитое пайетками платье с одним рукавом.

Зендея / Associated Press

6. Valentino

В 2020 году Зендея стала новым лицом Модного дома Valentino, поэтому очень часто девушку можно увидеть в вещах этого бренда на светских мероприятиях. Это необычной платье с V-образным декольте и вышивкой в виде паутины звезда выбрала все же не просто так, ведь появилась в нем на премьерном показе нового "Человека-паука".

Зендея / Associated Press

7. Roberto Cavalli

Одним из самых роскошных появлений девушки в 2021 году стал также и ее выход на красную дорожку в Париже. Зендея надела это, на первый взгляд, лаконичное платье. На самом деле этот наряд винтажный.

Зендея / Getty Images

Сзади платье - настоящее произведение искусства, ведь его украшал золотой позвоночник и несколько тонких цепочек.

Зендея / Getty Images

8. Vera Wang

На первый взгляд, может показаться, что этот ансамбль от знаменитого дизайнера довольно прост, но если присмотреться, то все же понимаешь, что на самом деле это не так. Верх образа - лаконичный топ-бандо, но вот юбка напоминает цветок, ведь на бедрах ее украшает объемна баска.

Зендея / Associated Press

9. Alexander McQueen

Так уж получилось, что в последнее время актриса появилась на публике в двух образах от одного дизайнера, но они совершенно разные. Например, этот необычный ансамбль состоял из серого блейзера-платья, которое Зендея надела на голое тело, и лосин-сапог. Вещи были расшиты крупными кристаллами и смотрелись очень роскошно.

Зендея / Associated Press

10. Alexander McQueen

Второй брючный костюм от британского бренда поразил лаконичность и неоново-розовым цветом. Образ однозначно привлекает внимание.

Зендея / Getty Images

Читайте также: