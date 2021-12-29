Фешнпрорив року: 10 найкращих виходів Зендеї

Протягом усього року ми розповідали вам про образи знаменитостей на різних заходах, але найбільше запам'яталася ця дівчина.

Безумовно головною зіркою 2021 стала 25-річна Зендея. Цього року дівчина продемонструвала свої акторські таланти у кількох відмінних кінороботах, тому часто з'являлася на червоних доріжках кінофестивалів та прем'єрах, де демонструвала свою красу та неймовірні образи, серед яких було багато і вінтажних суконь. Але, швидше за все, дифірамби варто співати не зовсім Зендеї, а більше за її незмінному стилісту Ло Роучу, який дуже ретельно підбирає для дівчини образи.

Оскільки рік завершується, пропонуємо згадати десять найкращих на наш погляд вбрань Зендеї, обраних для неї її стилістом, а також бренди, які ці речі створили.

1. Saint Laurent

Якщо ця сукня здається вам трохи старомодною, то хочемо заспокоїти — вам не здається. Це вбрання вінтажне і було створено ще у 80-х. Раніше сукня належала культовій особистості — Юніс Вокер Джонсон, засновниці Ebony Fashion Fair. Зендея вбрання одягла на церемонію Black Women In Hollywood Awards.

Зендея / Getty Images

2.Valentino

На червоній доріжці церемонії "Оскар-2021" дівчина була однією з найяскравіших знаменитостей, адже вибрала сукню канаркового кольору з декольте у вигляді топа-бандо. Вбрання було легким, зі шлейфом і трохи обтягувало, а драпування підкреслювало струнку фігуру зірки.

Зендея / Associated Press

3. Balmain

Хто тільки не говорив про цю сукню у 2021 році, адже вона приголомшила всіх. Це вбрання зі шкіри тілесного кольору, створене Олів'є Рустеном, обтискало кожен сантиметр тіла зірки, а розріз і шлейф надавали образу елегантної сексуальності. У такому вбранні Зендея з'явилася в Каннах і, схоже, він увійде до історії кінофестивалю.

Зендея / Associated Press

4. Alaia

Цей незвичайний трикотажний ансамбль показали під час колекції осінь-зима 2021-2022. Колекція стала дебютною для модельєра Пітера Мюльєра для бренду і, як бачимо, дуже сподобалася знаменитостям, адже Зендея одягла його на фотокол фільму "Дюна" в Парижі.

Зендея / Getty Images

5. Rick Owens

Дизайнер безумовно дивував цього року, адже в його колекціях були як невдалі вбрання, так і чудові, як ця довга повністю розшита лелітками сукня з одним рукавом.

Зендея / Associated Press

6. Valentino

2020 року Зендея стала новим обличчям Модного дому Valentino, тому дуже часто дівчину можна побачити у речах цього бренду на світських заходах. Цю незвичайну сукню з V-подібним декольте і вишивкою у вигляді павутини зірка обрала все ж таки не просто так, адже з'явилася в ній на прем'єрному показі нової "Людини-павука".

Зендея / Associated Press

7. Roberto Cavalli

Однією з найрозкішніших появ дівчини 2021 року стала також її поява на червоній доріжці у Парижі. Зендея одягла цю, на перший погляд, лаконічну сукню. Насправді це вбрання вінтажне.

Зендея / Getty Images

Ззаду сукня — справжній витвір мистецтва, адже її прикрашав золотий хребет та кілька тонких ланцюжків.

Зендея / Getty Images

8. Vera Wang

На перший погляд, може здатися, що цей ансамбль від знаменитої дизайнерки досить простий, але якщо придивитися, то все ж таки розумієш, що насправді це не так. Верх образу — лаконічний топ-бандо, але ось спідниця нагадує квітку, адже на стегнах її прикрашає об'ємна баска.

Зендея / Associated Press

9. Alexander McQueen

Так вийшло, що останнім часом акторка з'явилася на публіці у двох образах від одного дизайнера, але вони зовсім різні. Наприклад, цей незвичайний ансамбль складався із сірого блейзера-сукні, які Зендея одягла на голе тіло, та лосин-чобіт. Речі були розшиті великими кристалами і мали дуже розкішний вигляд.

Зендея / Associated Press

10. Alexander McQueen

Другий штанний костюм від британського бренду приголомшив лаконічністю та неоново-рожевим кольором. Образ однозначно привертає увагу.

Зендея / Getty Images

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