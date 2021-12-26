Финал шоу МастерШеф-11: названо имя победителя

Четыре финалиста боролись за кубок победителя в кулинарном проекте: Евгений Лобанов, Светлана Ткаченко, Владислав Якимец и Богдан Шинкарев.

Участники должны были продемонстрировать все свое мастерство, вытянув каждый свой билет и приготовив блюда в соответствии с тематикой, которая попалась им на карточках. А в одном из последних испытаний финалистам надо было подать меню из трех блюд, объединенное общей концепцией. Согласно правилам проекта в суперфинале участники должны приготовить за 2,5 часа закуску, основное блюдо и десерт.

Лучше всего со своей задачей справился 29-летний Богдан Шинкарев из Харькова. Богдан – профессиональный игрок в покер, занимается этим уже 10 лет и учит людей. Заработал себе на квартиру и отложил деньги на свой бизнес. Раньше играл в КВН. Увлекся кулинарией, потому что ему не нравится, как готовят другие, и к ресторанной еде тоже придирчив. Считает, что очень тонко чувствует вкусы и сочетания. Так о нем пишут на официальной странице проекта в Instagram.

Богдан владеет многими техниками, постоянно работает над собой, а его кулинарный путь выходит на новую ступень развития.

Победитель выиграл 300 тысяч гривен, а также возможность пройти обучение в одной из лучших кулинарных школ мира — Le Cordon Bleu в Париже.

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