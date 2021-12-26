Фінал шоу МастерШеф-11: названо ім'я переможця

Чотири фіналісти боролися за кубок переможця у кулінарному проєкті: Євген Лобанов, Світлана Ткаченко, Владислав Якимець та Богдан Шинкарьов.

Учасники мали продемонструвати всю свою майстерність, витягнувши кожен свій квиток і приготувавши страви відповідно до тематики, що потрапила їм на картках. А в одному з останніх випробувань фіналістам треба було подати меню із трьох страв, об'єднане загальною концепцією. Згідно з правилами проєкту у суперфіналі учасники повинні приготувати за 2,5 години закуску, основну страву та десерт.

Найкраще зі своїм завданням упорався 29-річний Богдан Шинкарьов із Харкова. Богдан – професійний гравець у покер, займається цим уже 10 років та навчає людей. Заробив собі на квартиру та відклав гроші на свій бізнес. Раніше грав у КВК. Захопився кулінарією, бо йому не подобається, як готують інші, і до ресторанної їжі теж прискіпливий. Вважає, що дуже тонко відчуває смаки та поєднання. Так про нього пишуть на офіційній сторінці проєкту в Instagram.

Богдан має багато технік, постійно працює над собою, а його кулінарний шлях виходить на новий рівень розвитку.

Переможець виграв 300 тисяч гривень, а також можливість пройти навчання в одній із найкращих кулінарних шкіл світу — Le Cordon Bleu у Парижі.

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