Умер французский модельер Пако Рабан

Ему было 88 лет.

3 февраля стало известно, что из жизни ушел Пако Рабан - французский модельер баскского происхождения, основатель Дома высокой моды Paco Rabanne. Модельер прославился благодаря эпатажным и футуристическим дизайнам, который сделали его революционером в мире моды 1960-х годов.

Пако Рабан создавал уникальные для своего времени наряды из альтернативных материалов: пластика, бумаги и металла. Его одежду носили многие звезды кино, среди которых были актрисы Одри Хепберн и Джейн Фонда.

Известие о кончине модельера было опубликовано на официальной странице бренда в Instagram.

"Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дальновидного дизайнера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет. Среди самых выдающихся фигур моды 20-го века его наследие останется постоянным источником вдохновения. Мы благодарны господину Рабану за создание нашего авангардного наследия и определение будущего с безграничными возможностями", - говорится в заявлении.

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