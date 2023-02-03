Помер французький модельєр Пако Рабан

Йому було 88 років.

3 лютого стало відомо, що з життя пішов Пако Рабан – французький модельєр баскського походження, фундатор Дому високої моди Paco Rabanne. Модельєр прославився завдяки епатажним та футуристичним дизайнам, які зробили його революціонером у світі моди 1960-х років.

Пако Рабан створював унікальне для свого часу вбрання з альтернативних матеріалів: пластику, паперу й металу. Його одяг носили багато зірок кіно, серед яких були акторки Одрі Гепберн і Джейн Фонда.

Звістка про смерть модельєра була опублікована на офіційній сторінці бренду в Instagram.

"Дім Paco Rabanne бажає вшанувати пам'ять нашого далекоглядного дизайнера та засновника, який помер сьогодні у віці 88 років. Серед найвидатніших постатей моди 20-го століття його спадщина залишиться постійним джерелом натхнення. Ми вдячні пану Рабанну за створення нашої авангардної спадщини та визначення майбутнього з необмеженими можливостями", - йдеться в заяві.

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