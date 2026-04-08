- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
В юбке из эко-кожи и блузке в тон: королева Максима посетила общественный центр
Королева Нидерландов посетила сегодня общественный центр De Bol в Амстердаме.
Для визита королева выбрала красную юбку из экологически чистой кожи от бренда Natan с поясом и блузка, подобранная ей в тон тоже от этой же марки. Этот наряд Максима носила уже неоднократно. На фото Ее Величество запечатлена без обуви.
Центр De Bol - это оживленный районный кооператив, который значительно стимулирует местную экономику и по-настоящему объединяет людей. Бар является его сердцем, где жители собираются, чтобы пообщаться, почитать хорошую книгу из мини-библиотеки или пообедать вместе.
Максима уделила достаточно времени беседе с волонтерами об этом социальном фонде. Хотя атмосфера здесь неформальная, за этим стоит важная миссия: создание места, где каждый имеет значение и где создаются новые возможности трудоустройства прямо на его собственной улице.
В королевском Instagram также поделились несколькими фотографиями с мероприятия, в котором поучаствовала королева.
(листайте фото вправо)