Археологи раскрыли тайну загадочного артефакта Древнего Египта

Археологи / © Associated Press

В поселении Ахетатон, где 3,3 тысяч лет назад жили рабочие, возводившие царские гробницы, археологи обнаружили необычный артефакт — крошечную кость молодого быка длиной всего 6,3 сантиметра с просверленным сквозным отверстием.

Исследование, опубликованное в International Journal of Osteoarchaeology (IJO), показало, что предмет не являлся случайным обломком, игрушкой или амулетом, а был свистком, способным издавать пронзительный звук.

Ученые создали реконструкцию артефакта из свежей кости и доказали его работоспособность: во время выдоха он издавал громкий свист, который вряд ли мог использоваться для охоты — слишком резкий и непохожий на птичьи крики. Можно предположить, что он мог служить средством подачи сигналов. Например, для охраны рабочих поселений или управления собаками, сопровождавших охранников. Это совпадает с археологическими данными о серьезном контроле в районе царских некрополей, куда доступ был ограничен.

Особая значимость находки в том, что это первый подобный предмет, обнаруженный в династическом Египте. Также выяснилось, что даже самые простые вещи, подобные необработанной кости с одним отверстием, могли играть ключевую роль в системе контроля и безопасности.

Авторы исследования отмечают: такие находки напоминают, что египетское прошлое не исчерпывается золотыми масками. Даже обычные с виду кости способны открыть новые аспекты повседневной жизни и социальной организации.

