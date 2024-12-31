Атмосфера на Луне может стать токсичной: как на это влияют люди

Луна не имеет атмосферы, но имеет разреженную экзосферу, которая может изменяться из-за человеческой активности.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Высадка астронавтов и запуск ракет могут приподнять в небо большие объемы лунной пыли, изменив среду спутника.

По словам Розмари Киллен из NASA, лунная пыль может представлять опасность для здоровья астронавтов.

"Один нюанс, который нас действительно беспокоит, состоит в том, что поднятой пыли будет действительно много", — заявил ученый.

Лунная пыль формировалась миллиардами лет из-за ударов астероидов и влияния солнечного ветра. Этот микроскопический мусор несет серьезную опасность для здоровья и техники.

Кроме того, даже незначительные утечки паров или воды из космических аппаратов могут привести к загрязнению окружающей среды, которая будет распространяться и замерзать в затененных областях Луны, мешая анализу сохраняющегося там веками льда. Такие выбросы затрудняют исследование и анализ пыли и газов с минимальным загрязнением.

Ракетные посадки, особенно крупных аппаратов, как Starship, могут поднимать лунную пыль на большие расстояния, создавая нежелательные "атмосферные карманы" для газов и частиц. Хотя космические агентства планируют минимизировать этот эффект, несколько секунд тяги могут оставить загрязнение в отдаленных районах Луны.

Лунная пыль имеет не только побочные эффекты в виде раздражения, но может повредить легкие астронавтов и загрязнить технику. Подобно тому, как сажа наносит ущерб шахтерам, длительное вдыхание лунной пыли может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Напомним, Северный магнитный полюс Земли изменил свое положение

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