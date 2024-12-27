Над Землей перед Новым годом появится "черная луна"

"Черная луна" будет невидимой, поскольку в этот момент Луна располагается ближе всего к Солнцу на своей орбите.
Жители Земли 30-31 декабря 2024 года станут свидетелями явления, известного как "черная луна". Если термин "голубая луна" уже хорошо знаком многим, то "черная луна" звучит загадочно. Однако ничего мистического или опасного в нем нет.
Об этом пишет EarthSky.
"Голубая луна" возникает, когда в одном календарном месяце происходят два полнолуния. "Черная луна" означает два новолуния в течение одного месяца. Нынешняя "черная луна" состоится 30 декабря в 16:26 по центральному поясному времени. Таким образом, для Америки это произойдет 30 декабря, а для Европы, Африки и Азии – уже 31 декабря.
Как и любое новолуние, "черная луна" будет невидимой, поскольку в этот момент Луна располагается ближе всего к Солнцу на своей орбите. Однако это время идеально подходит для астрономических наблюдений, потому что отсутствие лунного света позволяет лучше рассмотреть звезды и другие небесные тела.
Что стоит знать о "черной луне"?
Существует два основных определения "черной луны":
- второе новолуние в календарном месяце – это самый распространенный вариант, который случается примерно раз в 29 месяцев;
- третье новолуние в сезоне с четырьмя новолуниями – редкое явление, которое происходит раз в 33 месяца.
Последняя сезонная "черная луна" произошла в мае 2023 года, а следующая ожидается в августе 2025 года. Последняя месячная "черная луна" была в апреле 2022 года, а следующая – 31 августа 2027 года.
Что можно увидеть на небе?
Новолуние 30-31 декабря создаст прекрасные условия для наблюдения за ночным небом. Вот что можно будет увидеть:
- Венера появится сразу после заката на западном горизонте.
- Сатурн, чуть тусклее Венеры, можно будет заметить неподалеку. Он будет золотистым.
- Высоко на востоке будет сиять Юпитер, второй по яркости объект в ночном небе.
- Марс, красный и яркий, поднимется над восточным горизонтом позже вечером. Это идеальное время, чтобы отвлечься от новогодних хлопот и насладиться красотой космоса.
К слову, ранее ученые выдвинули новую шокирующую теорию происхождения Луны.
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