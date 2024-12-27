Зонд NASA выдержал рекордное сближение с Солнцем

Зонд Parker не имел контакта с учеными во время своего максимального приближения к Солнцу, которое состоялось 24 декабря.

Космический зонд Parker, выполняющий миссию NASA, успешно завершил максимальное приближение к Солнцу и остается в хорошем рабочем состоянии. Подробная информация от космического аппарата поступит ученым в первый день нового года — 1 января.

Об этом сообщает The Guardian.

Двигаясь со скоростью 692 000 км/ч, солнечный зонд Parker не имел контакта с учеными во время своего максимального приближения к Солнцу, состоявшегося 24 декабря.

Однако ученые из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса (APL) в Мэриленде (США) получили сигнал от зонда, свидетельствующий о том, что он был в хорошем состоянии и работал нормально.

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Доктор Джулия Ставарц из Университета Нортумбрии назвала максимальное приближение зонда к Солнцу удивительным достижением.

"Измерения солнечного зонда Parker помогут нам ответить на некоторые из наиболее фундаментальных вопросов о том, как ведет себя Солнце и его расширенная атмосфера", — сказала она.

Солнечный зонд Parker, запущенный в 2018 году, за последние несколько лет совершил 21 оборот вокруг Солнца, пролетая мимо Венеры, постепенно смещая свой путь ближе к нашей звезде.

Последнее сближение составляло всего 6,1 млн километров, то есть он пролетел ближе всего к нашей звезде, чем любой другой искусственный объект. При этом зонд выдержал температуру до 982°С и интенсивное излучение.

Зонд размером с небольшой автомобиль был разработан для наблюдения за верхними слоями атмосферы Солнца, известными как корона, и содержит четыре набора инструментов.

По данным NASA, зонд защищен от экстремальной среды, с которой он сталкивается, щитом из углеродного композита, что позволяет ему выдерживать температуры до 1377C.

Напомним, с помощью солнечного зонда ученые стремятся выяснить, почему находящаяся далеко от ядра звезды корона Солнца имеет температуру более 1 млн градусов Цельсия, тогда как поверхность Солнца лишь 5500 градусов. Согласно стандартной модели звезд, температура должна снижаться с удалением от ядра, но корона разрушает эту закономерность.

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