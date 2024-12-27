Зонд NASA витримав рекордне зближення з Сонцем

Зонд Parker не мав контакту з вченими під час свого максимального наближення до Сонця, яке відбулося 24 грудня.

Космічний зонд Parker, який виконує місію NASA, успішно завершив максимальне наближення до Сонця і залишається в хорошому робочому стані. Докладна інформація від космічного апарата надійде науковцям у перший день нового року — 1 січня.

Про це повідомляє The Guardian.

Рухаючись зі швидкістю 692 000 км/год, сонячний зонд Parker не мав контакту з вченими під час свого максимального наближення до Сонця, яке відбулося 24 грудня.

Проте вчені з Лабораторії прикладної фізики Джона Хопкінса (APL) у Меріленді (США) отримали сигнал від зонда, який свідчить про те, що він був у хорошому стані та працював нормально.

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Доктор Джулія Ставарц з Університету Нортумбрії назвала максимальне наближення зонда до Сонця дивовижним досягненням.

“Вимірювання сонячного зонда Parker допоможуть нам відповісти на деякі з найбільш фундаментальних питань про те, як поводиться Сонце та його розширена атмосфера”, — сказала вона.

Сонячний зонд Parker, запущений у 2018 році, за останні кілька років здійснив 21 оберт навколо Сонця, пролітаючи повз Венеру, поступово зміщуючи свій шлях ближче до нашої зірки.

Останнє зближення становило всього 6,1 млн кілометрів, тобто він пролетів найближче до нашої зірки за будь-який інший штучний об’єкт. При цьому зонд витримав температуру до 982C та інтенсивне випромінювання.

Зонд розміром з невеликий автомобіль був розроблений для спостереження за верхніми шарами атмосфери Сонця, відомими як корона, і містить чотири набори інструментів.

За даними NASA, зонд захищений від екстремального середовища, з яким він стикається, щитом з вуглецевого композиту, що дозволяє йому витримувати температури до 1377C.

Нагадаємо, за допомогою сонячного зонда вчені прагнуть з'ясувати, чому корона Сонця, що знаходиться далеко від ядра зірки, має температуру понад 1 млн градусів Цельсія, тоді як поверхня Сонця лише 5500 градусів. Згідно зі стандартною моделлю зірок, температура має знижуватися з віддаленням від ядра, але корона руйнує цю закономірність.

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