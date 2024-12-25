Побив рекорди: зонд NASA доторкнувся до Сонця

24 грудня 2024 року, о 13:53 за Києвом, сонячний зонд NASA "Паркер" наблизився до Сонця на рекордно близьку відстань та набрав найвищу швидкість у своїй історії.

Про це повідомило видання Space.

Апарат пролетів на відстань всього 6,1 млн км від нашої зірки, проникаючи в розпечену корону Сонця. Швидкість зонда під час польоту сягнула 692 000 км/год, що в 300 разів перевищує швидкість реактивних винищувачів.

У вересні 2023 року сонячний зонд NASA "Паркер" став найшвидшим штучним об'єктом, досягнувши швидкості 635 266 км/год. За кілька днів вчені очікують підтвердження, що зонд пережив екстремальні умови і можливо, досяг ще більших показників швидкості під час зближення із Сонцем 24 грудня.

Це вже 22-ге зближення зонда з Сонцем з 2018 року, і хоча вчені поки не можуть підтвердити, чи пережив апарат цей рекордний маневр, результати будуть відомі 27 грудня. За прогнозами, "Паркер" може здійснити ще два подібних зближення у 2025 році.

Яку таємницю розгадує зонд NASA "Паркер"

Зонд NASA "Паркер" наблизився до Сонця на рекордно малу відстань, збираючи унікальні дані про сонячну корону.

Вчені прагнуть з'ясувати, чому корона Сонця, що знаходиться далеко від ядра зірки, має температуру понад 1 млн градусів Цельсія, тоді як поверхня Сонця лише 5500 градусів. Згідно зі стандартною моделлю зірок, температура має знижуватися з віддаленням від ядра, але корона руйнує цю закономірність. Її розташування, майже на 1,5 млн км далі від ядра, свідчить про невідомий механізм, який забезпечує таке нагрівання.

Нагадаємо, у Сонячній системі виявили загадковий космічний тунель.

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