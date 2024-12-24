Всесвіту нема в що розширюватися: пояснення вчених

Коли ви печете хліб чи кекси, тісто розширюється на деку, а шоколадні чіпси чи ягоди в ньому розташовуються все далі один від одного. Цей процес нагадує розширення Всесвіту, але з однією важливою відмінністю — у Всесвіту немає "деко". Він розширюється сам у себе, і навіть якщо б існувала якась "формочка", вона б розширювалася разом із Всесвітом.

Про це повідомило видання The Conversation.

Вчені довели, що Всесвіт розширюється, спостерігаючи, як інші галактики віддаляються від Чумацького Шляху. Це явище було підтверджене після того, як Олександр Фрідман у 1922 році математично обґрунтував ідею про розширення Всесвіту, а Едвін Габбл у 1929 році показав, що розширення прискорюється.

13,8 мільярда років тому Всесвіт почав свій шлях з надзвичайно гарячої й щільної сингулярності — події, відомої як Великий вибух. Цей термін може ввести в оману, адже йдеться не про вибух у звичному розумінні, а про стрімке розширення простору. Внаслідок цього процесу виникли матерія, світло й те, що ми сьогодні називаємо нашим Всесвітом.

Ідея розширення Всесвіту вперше була математично обґрунтована фізиком Олександром Фрідманом у 1922 році. Проте значний внесок зробив Едвін Габбл, який у 1929 році довів, що галактики віддаляються одна від одної, а швидкість цього процесу постійно зростає. Таким чином, Всесвіт і сьогодні залишається "в русі".

Всесвіт продовжує дивувати науковців своєю здатністю не лише долати гравітацію, але й прискорено розширюватися. Це загадкове явище, яке досі не має чітких пояснень, залишається одним з найбільших викликів астрофізики. Уявіть собі воронку: її вузький кінець символізує початок Всесвіту, а широкий — його безперервне розширення. Цей візуальний образ допомагає вченим описати, як Всесвіт розширюється з моменту Великого вибуху.

Поки що дослідники не змогли точно визначити джерело енергії, що прискорює розширення Всесвіту. Вони називають її темною енергією — невидимою силою, яка становить приблизно 68% усієї енергії Всесвіту. В той же час звичайна матерія, з якої складаються всі об'єкти, займає лише 5%.

Справжнім викликом для фізиків є об'єднання двох основних теорій — квантової механіки, що описує поведінку матерії на малих масштабах, та класичної механіки, яка управляє великими об'єктами. Теорія мультивсесвіту, що пропонує існування кількох всесвітів, може стати ключем до розв'язання цієї проблеми.

Проте незалежно від того, чи вдасться науковцям поєднати ці парадигми, Всесвіт продовжить розширюватися, і відстань між галактиками буде лише зростати. І хоча темна енергія залишається найбільш таємничою складовою космосу, дослідження в цьому напрямку не припиняються.

Нагадаємо, космічний телескоп Джеймса Вебба знайшов молоду галактику, яка, ймовірно, дуже схожа на наш Чумацький Шлях, коли він був на тій самій стадії розвитку.

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