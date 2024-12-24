Вселенной не во что расширяться: объяснение ученых

Когда вы печете хлеб или кексы, тесто расширяется на противне, а шоколадные чипсы или ягоды в нем располагаются все дальше друг от друга. Этот процесс напоминает расширение Вселенной, но с одним важным отличием – у Вселенной нет "противень". Он расширяется сам у себя, и даже если бы существовала какая-то "формочка", она расширялась бы вместе со Вселенной.

Об этом сообщило издание The Conversation.

Ученые доказали, что Вселенная расширяется, наблюдая, как другие галактики удаляются от Млечного Пути. Это явление было подтверждено после того, как Александр Фридман в 1922 году математически обосновал идею о расширении Вселенной, а Эдвин Габбл в 1929 показал, что расширение ускоряется.

13,8 миллиарда лет назад Вселенная начала свой путь с чрезвычайно горячей и плотной сингулярности — события, известного как Большой взрыв. Этот термин может ввести в заблуждение, ведь речь идет не о взрыве в привычном понимании, а о стремительном расширении пространства. В результате этого процесса возникли материя, свет и то, что мы сегодня называем нашей Вселенной.

Идея расширения Вселенной впервые была математически обоснована физиком Александром Фридманом в 1922 году. Однако значительный вклад внес Эдвин Габбл, который в 1929 году доказал, что галактики удаляются друг от друга, а скорость этого процесса постоянно растет. Таким образом, Вселенная и сегодня остается "в движении".

Вселенная продолжает удивлять ученых своей способностью не только преодолевать гравитацию, но ускоренно расширяться. Это загадочное явление, до сих пор не имеющее четких объяснений, остается одним из самых больших вызовов астрофизики. Представьте себе воронку: ее узкий конец символизирует начало Вселенной, а широкое ее непрерывное расширение. Этот визуальный образ помогает ученым описать, как Вселенная расширяется с момента Большого взрыва.

Пока исследователи не смогли точно определить источник энергии, ускоряющий расширение Вселенной. Они называют ее темной энергией – невидимой силой, которая составляет примерно 68% всей энергии Вселенной. В то же время обычная материя, из которой состоят все объекты, занимает всего 5%.

Настоящим вызовом для физиков является объединение двух основных теорий — квантовой механики, описывающей поведение материи на малых масштабах, и классической механики, управляющей большими объектами. Теория мультивселенной, предлагающая существование нескольких вселенных, может стать ключом к решению этой проблемы.

Однако независимо от того, удастся ли ученым соединить эти парадигмы, Вселенная продолжит расширяться и расстояние между галактиками будет только расти. И хотя темная энергия остается наиболее таинственной составляющей космоса, исследования в этом направлении не прекращаются.

Напомним, космический телескоп Джеймса Уэбба нашел молодую галактику, которая, вероятно, очень похожа на наш Млечный Путь, когда он был на той же стадии развития.

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