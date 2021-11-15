Как в "Людях в черном": ученые изобрели способ стирать память

В ходе эксперимента лабораторные мыши "забыли" недавно приобретенные навыки.

Японские ученые из Университета Киото нашли способ удалять из памяти недавние воспоминания.

Как сообщает Science, этот метод уже опробован на лабораторных мышах.

В своей исследовательской публикации ученые отметили, что на такое исследование их вдохновил голливудский фильм "Люди в черном", герои которого используют "нейтрализатор" — стирающий воспоминания прибор. “В “Людях в черном” агенты стирают воспоминания с помощью световой вспышки. Мы сделали нечто подобное”, – отметил автор научной работы Акихиро Гото.

Ученые во время эксперимента влияли на гиппокамп – область мозга, отвечающую за кратковременное хранение воспоминаний. Используя свет, исследователи разрушали белок кофиллина, необходимый для работы химических синапсов, с помощью которых эпизодическая память передается в кору головного мозга на "длительное хранение".

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В ходе эксперимента ученые ввели в мозг мыши адено-ассоциированный вирус или AAV, обычно используемый для доставки генов. Он был связан с модифицированным белком, изготовленным из кофиллина и флуоресцентного маркера. Под действием света он выделял активный кислород, деактивировавший близлежащие соединения.

После яркой вспышки света, направленной на гиппокамп, лабораторные мыши теряли недавно приобретенные навыки.

Авторы исследования предположили, что новые данные помогут в лечении ряда психических расстройств, в частности, болезни Альцгеймера и шизофрении.

Напомним, ранее украинские ученые из Института молекулярной биологии и генетики нашли вещества, которые могут влиять на патогенетические цепи коронавирусной болезни и предотвратить острое воспаление легких.

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