Наука и IT
73
1 мин

Магнитная буря 24 августа: с какой силой будет штормить

Магнитное поле Земли будет оставаться относительно стабильным.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Магнитная буря

Магнитная буря / © pixabay.com

Сегодня, 24 августа, прогнозируется слабая магнитная буря. За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса С, а они практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoagent.

Ожидается солнечная активность с К-индексом 1,7 (зеленый уровень), что также соответствует слабым магнитным бурям.

В дни геомагнитной активности могут возникать:

  • головная боль, головокружение

  • скачки артериального давления

  • боль в сердце, сердцебиение

  • сонливость днем или бессонница ночью

  • слабость, усталость, снижение концентрации

  • тревожность, раздражение, апатия

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

  • Пересмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя

