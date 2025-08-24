Магнитная буря 24 августа: с какой силой будет штормить

Магнитная буря / © pixabay.com

Сегодня, 24 августа, прогнозируется слабая магнитная буря. За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса С, а они практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoagent.

Ожидается солнечная активность с К-индексом 1,7 (зеленый уровень), что также соответствует слабым магнитным бурям.

В дни геомагнитной активности могут возникать:

головная боль, головокружение

скачки артериального давления

боль в сердце, сердцебиение

сонливость днем или бессонница ночью

слабость, усталость, снижение концентрации

тревожность, раздражение, апатия

Как уменьшить влияние магнитных бурь