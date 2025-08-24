- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 24 августа: с какой силой будет штормить
Магнитное поле Земли будет оставаться относительно стабильным.
Сегодня, 24 августа, прогнозируется слабая магнитная буря. За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса С, а они практически не влияют на Землю.
Об этом сообщает Meteoagent.
Ожидается солнечная активность с К-индексом 1,7 (зеленый уровень), что также соответствует слабым магнитным бурям.
В дни геомагнитной активности могут возникать:
головная боль, головокружение
скачки артериального давления
боль в сердце, сердцебиение
сонливость днем или бессонница ночью
слабость, усталость, снижение концентрации
тревожность, раздражение, апатия
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Пересмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя