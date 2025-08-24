- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 331
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ отправили в ад сотни оккупантов: детали от Генштаба
По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1076070 человек личного состава.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 910 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1076070 человек.
Об этом 24 августа сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1076070 (+910) человек
танков — 11129
боевых бронированных машин — 23167 (+3)
артиллерийских систем — 31898 (+40)
РСЗО — 1472
средства ПВО — 1211 (+1)
самолетов — 422
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 53056 (+121)
крылатые ракеты — 3598
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 59593 (+81)
специальная техника — 3944
Ранее сообщалось, что гражданин Великобритании Алан Роберт Уильямс погиб во время своей первой задачи на фронте в Украине. Он подписал военный контракт. 35-летний бывший завхоз в школе Уильямс покинул дом 7 мая, чтобы присоединиться к борьбе с российскими оккупантами в Харьковской области.