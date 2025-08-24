ВСУ отправили в ад сотни оккупантов: детали от Генштаба

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 910 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1076070 человек.

Об этом 24 августа сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1076070 (+910) человек

танков — 11129

боевых бронированных машин — 23167 (+3)

артиллерийских систем — 31898 (+40)

РСЗО — 1472

средства ПВО — 1211 (+1)

самолетов — 422

вертолетов — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 53056 (+121)

крылатые ракеты — 3598

корабли / катера — 28

подводные лодки.

автомобильная техника и автоцистерны — 59593 (+81)

специальная техника — 3944

Ранее сообщалось, что гражданин Великобритании Алан Роберт Уильямс погиб во время своей первой задачи на фронте в Украине. Он подписал военный контракт. 35-летний бывший завхоз в школе Уильямс покинул дом 7 мая, чтобы присоединиться к борьбе с российскими оккупантами в Харьковской области.