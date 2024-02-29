На Солнце появилось пятно почти в 10 раз больше Земли

На Солнце появилось гигантское пятно. В начале недели, когда солнечное пятно под названием AR3590 повернулось в сторону Земли, оно также выросло на 25%. Это сделало его самым большим солнечным пятном текущего 11-летнего солнечного цикла. Площадь пятна примерно в 9,5 раза превышает площадь Земли.

Об этом пишет Space.com.

Астрофотографу Питеру Льюису, отслеживавшему рост солнечного пятна, удалось зафиксировать изменения.

В то же время, пока солнечное пятно AR3590 не произвело ни одного коронального выброса массы. Пятно породило сразу три вспышки Х-класса, которые считаются самыми мощными и крупнейшими в истории наблюдений.

Теперь самое большое солнечное пятно 25-го цикла составляет около 60% размера другого рекордного пятна, вызвавшего разрушительную геомагнитную бурю на Земле, теперь этот инцидент называется событием Кэррингтона.

Ранее ученые сообщили, что Солнце находится на пороге своей активной фазы — солнечного максимума. Об этом свидетельствует снимок, сделанный астрофотографом.

Редкое явление произошло во время солнечной вспышки из пятна, находившегося вблизи южного полюса Солнца. В космос был выброшен гигантский столб газа или плазмы, возвышавшийся над поверхностью звезды на 15 тысяч км. После этого плазма оторвалась от поверхности и улетела в космос в виде коронального выброса массы (КВМ).

Также ученые заметили, что на Солнце появились загадочные петли после мощнейшей вспышки.

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