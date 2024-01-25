NASA создает ядерный ракетный двигатель: можно долететь до соседних звезд

В NASA приступили к созданию тонколистового ядерного изотопного ядерного ракетного двигателя, что будет легче и дешевле в производстве. Это позволит создавать необходимую тягу для быстрого перемещения в космосе.

Об этом пишет space.com.

Согласно описанию концепции, базовая конструкция двигателя включает листы тория-228 толщиной примерно 0,01 мм. Этот радиоактивный металл подвергается альфа-распаду с периодом полураспада 1,9 года. Тяга создается путем покрытия одной стороны абсорбирующим слоем толщиной примерно 0,05 мм, что заставляет альфа-частицы двигаться в направлении, противоположном движению аппарата.

Авторы концепции нового ядерного ракетного двигателя считают, что с его помощью космические аппараты смогут исследовать межзвездные объекты, брать из них образцы, изучать планеты и спутники во внешней солнечной системе и даже изучать соседние звездные системы. Реализация таких амбициозных целей требует высокой скорости перемещения в космосе и учёные считают, что их проект может это обеспечить.

Исследования NASA в области ядерных тепловых ракетных двигателей начались еще в 1959 году. Программа 1960-х годов под названием компания Ядерный двигатель для ракетных транспортных средств даже стремилась продемонстрировать технологию в космосе, но планы не реализовали из-за ограничения финансирования.

Ядерный ракетный двигатель конструктивно похож на реакторы надводных и подводных кораблей, в которых производится энергия и обеспечивает тягу, необходимую для движения ракеты в космосе.

Напомним, NASA планирует к концу десятилетия создать на Марсе лунный форпост, прежде чем планету будут исследовать люди. Базовые лагеря на Марсе и Луне станут домом и местом работы астронавтов.

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