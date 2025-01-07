Сатурн без колец: когда можно увидеть уникальное явление

В 2025 году будет уникальный шанс увидеть Сатурн без его знаменитых колец. Это произойдет из-за того, что планета будет находиться под таким углом, что кольца исчезнут из нашего поля зрения.

Об этом сообщило издание IFLScience.

"Когда зонд НАСА "Вояджер" впервые пролетел мимо газового гиганта, ученые обнаружили, что лед, пыль и камни, из которых состоят кольца, медленно падают в сторону планеты. Оценивая, сколько времени им осталось, одно из исследований предположило, что до полного исчезновения им может остаться всего 300 миллионов лет", - говорится в сообщении.

Джеймс О'Донохью из Центра космических полетов НАСА отметил, что кольца планеты могут быть временными и мы могли бы пропустить этапы более огромных кольцевых систем Юпитера, Урана и Нептуна.

В 23 марта 2025 года снова откроется уникальная возможность увидеть кольца Сатурна со стороны.

"Как и Земля, Сатурн переживает времена года, но более чем в 29 раз длиннее, чем у нас. Там, где земной экватор наклонен на 23,5 градуса, экватор Сатурна наклонен на 26,7 градуса. Результат? Когда Сатурн движется по своей 29,4-летней орбите вокруг нашей звезды, он также, кажется, кивает вверх и вниз, как видно как с Земли, так и с Солнца", - заявил профессор астрофизики в Университете Южного Квинсленда Джонти Хорнер.

Кольца Сатурна разбрасываются на расстоянии 280 000 км, но имеют толщину лишь десятки метров. Благодаря этому с Земли мы всегда можем наблюдать их с хорошим углом. Однако каждые 13,7-15,7 лет, когда Сатурн находится под определенным углом к Земле, они "исчезают".

Долгое время ученые считали, что кольцам более 400 миллионов лет, но новое исследование показало, что они могут быть значительно старше - даже до 4,1 миллиарда лет, что примерно соответствует возрасту самого Сатурна.

Напомним, космический аппарат готовится исследовать темную сторону Меркурия.

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