Сатурн без кілець: коли можна побачити унікальне явище

У 2025 році буде унікальний шанс побачити Сатурн без його знаменитих кілець. Це відбудеться через те, що планета перебуватиме під таким кутом, що кільця зникнуть з нашого поля зору.

Про це повідомило видання IFLScience.

"Коли зонд НАСА "Вояджер" вперше пролетів повз газового гіганта, вчені виявили, що лід, пил і каміння, з яких складаються кільця, повільно падають у бік планети. Оцінюючи, скільки часу їм залишилося, одне з досліджень припустило, що до повного зникнення їм може залишитися всього 300 мільйонів років", - йдеться в повідомленні.

Джеймс О'Донохью з Центру космічних польотів НАСА зазначив, що кільця планети можуть бути тимчасовими і ми могли б пропустити етапи більш величезних кільцевих систем Юпітера, Урана та Нептуна.

У 23 березня 2025 року знову відкриється унікальна можливість побачити кільця Сатурна з боку.

"Як і Земля, Сатурн переживає пори року, але більш ніж у 29 разів довші, ніж у нас. Там, де земний екватор нахилений на 23,5 градуса, екватор Сатурна нахилений на 26,7 градуса. Результат? Коли Сатурн рухається по своїй 29,4-річній орбіті навколо нашої зірки, він також, здається, киває вгору і вниз, як видно як з Землі, так і з Сонця", - заявив професор астрофізики в Університеті Південного Квінсленду Джонті Хорнер.

Кільця Сатурна розкидаються на відстані 280 000 км, але мають товщину лише десятки метрів. Завдяки цьому з Землі ми завжди можемо спостерігати їх з хорошим кутом. Однак кожні 13,7-15,7 років, коли Сатурн знаходиться під певним кутом до Землі, вони "зникають".

Довгий час вчені вважали, що кільцям понад 400 мільйонів років, але нове дослідження показало, що вони можуть бути значно старші — навіть до 4,1 мільярда років, що приблизно відповідає віку самого Сатурна.

Нагадаємо, космічний апарат готується дослідити темний бік Меркурія.

Читайте також: