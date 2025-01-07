Апарат ЄКА готується дослідити темну сторону Меркурія

У середу, 8 січня 2025 року, космічний апарат BepiColombo, створений Європейським космічним агентством (ЄКА) і Японським агентством аерокосмічних досліджень, пролетить повз Меркурій на відстані лише 295 км.

Про це повідомляє ЄКА.

Це шостий гравітаційний маневр апарата, який дозволить знизити швидкість і підготуватися до виходу на орбіту планети наприкінці 2026 року. BepiColombo, який був запущений у жовтні 2018 року, вже використав гравітаційну допомогу Землі, Венери та Меркурія для уповільнення і підготовки до виходу на орбіту.

"Ми не можемо дочекатися, щоб побачити, що BepiColombo розкриє під час цього шостого й останнього прольоту Меркурія. Хоча до основної наукової фази місії залишилося два роки, ми очікуємо, що ця зустріч дасть нам чудові зображення та важливу наукову інформацію про найменш досліджену планету земної групи", - зазначають науковці.

BepiColombo наблизиться до темної сторони Меркурія, де не буде сонячного освітлення, а потім перелетить до освітленого боку планети. Учені очікують перші зображення поверхні вже 9 січня. Космічний апарат також вивчатиме кратери Меркурія, що можуть містити водяний лід, і досліджуватиме магнітосферу планети.

Запущений у жовтні 2018 року, BepiColombo складається з двох апаратів, які після виходу на орбіту розділяться і вивчатимуть Меркурій протягом кількох років, намагаючись розкрити його таємниці.

Нагадаємо, вчені виявили величезні запаси чистого джерела енергії під поверхнею Землі.

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