Ученые разгадали тайну рисунков на стенах храма Гроба Господня

Ученые считают, что эти своеобразные граффити делали, чтобы искупить души и почтить умерших.

Ученые выяснили, что на стенах храма Гроба Господня тайные резьбы совершили во время особого ритуала.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Ученые считают, что эти своеобразные граффити делали, чтобы искупить души и почтить умерших. Их создавало духовенство с помощью христианской резьбы. Рисунки не слишком старые. По данным Израильского управления древности, они появились спустя сотни лет после крестовых походов.

Эксперты уже давно хотели найти ответ на вопрос, откуда появились эти резьбы. Особое внимание привлекали кресты.

Профессора Моше Кен и доктор Дорон Альтрац делали 3D-модели на экране компьютера. В результате исследования удалось выяснить, что картинки не хаотичны. Были обнаружены следы умышленной и последовательной резьбы. Скорее всего, резьбу делали с целью пожертвования. Когда родственники умерших платили, представители храма рисовали крест.

Храм Гроба Господня – одно из самых святых и важнейших мест для христианской религии. Считается, что именно на территории этого храма много веков назад был распят Иисус Христос, якобы его здесь и похоронили.

Напомним, во время исследования в заливе Абу-Кир, недалеко от египетского города Александрия, ученые обнаружили затонувший древнегреческий корабль. Судно было полно сокровищ, уходящих в эпоху Птолемеев — династии правителей Египта IV-I веков до н.э.

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