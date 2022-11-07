В Египте обнаружили таинственный тоннель длиной 1300 метров

Во время раскопок в древнеегипетском городе археологи наткнулись на очень длинный тоннель.

В древнеегипетском городе Тапосирис-Магна археологи обнаружили вырубленный в скале тоннель. Он простирается более чем на 1300 метров и опускается на глубину 13 метров.

Об этом пишет издание Heritage Daily.

Часть тоннеля находится под водой. Однако исследователи обнаружили ценные артефакты в отложениях. Археологи достали несколько сосудов и горшков. Также был обнаружен прямоугольный блок известняка. Эта находка подтверждает теорию, что фундамент храма тоже погружен в воду. В настоящее время команда проводит дальнейшие исследования.

Ранее на этом месте находили гробницы в возрасте 2000 лет. В них были захоронения римского и греческого периодов.

Тапосирис-Магна расположен на северном побережье Египта недалеко от Александрии. Его основал фараон Птолемей II Филадельф в ІІІ веке до н. е. Некоторые ученые считают это место захоронением Клеопатры.

Напомним, во время своих недавних археологических раскопок в древнем турецком городе Келендерис ученые обнаружили печь для промышленного производства и детскую могилу со стеклянными браслетами.

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