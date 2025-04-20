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- Наука и IT
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В Китае нашли следы неизвестного предка человека
Древний череп заставляет посмотреть историю человечества.
Среди всех представителей гоминин сегодня остался только один — Homo sapiens. Однако наше появление — результат сложнейшего эволюционного процесса со многими ответвлениями, большинство из которых давно исчезли.
Об этом пишет t4.
Ниже — краткий обзор нескольких малоизвестных, но очень интересных «родственников» человечества, бросающих вызов представлениям о нашем происхождении.
Ardipithecus ramidus — на грани обезьяны и человека
Этот вид жил около 4,5 миллионов лет назад в Эфиопии. Его считают одним из древнейших представителей гомининов. Хотя имел обезьянообразные черты, мог частично передвигаться на двух ногах. Впервые его описали только в 2009 году, но с тех пор собрано более 100 останков.
Homo gautengensis — спорная находка из ЮАР
В 2010 году ученый Даррен Курно предложил выделить новый вид на основе черепа, обнаруженного еще в 1977 году. Он утверждал, что это отдельный тип человека, но большинство ученых сомневаются: по их мнению, речь идет только о вариации Homo erectus.
Homo georgicus — первопроходец за пределами Африки
В грузинском Дманисе были найдены остатки гомининов в возрасте почти 1,85 миллиона лет. Это старейшая известная популяция человека вне Африки. Но есть ли это отдельный вид или просто ранняя форма Homo erectus — до сих пор предмет научных споров. Некоторые генетические данные указывают, что среди найденных черепов могут быть представители двух разных видов.
Homo helmei — наш давний родственник или просто ранний Homo sapiens
В 1935 году в Южной Африке был обнаружен череп из местности Флорисбад. Его долго считали отдельным видом — Homo helmei, но ныне преобладает мнение, что это просто очень ранний представитель нашего вида, живший еще до того, как люди начали скрещиваться с неандертальцами и денисовцами.
Homo longi и Homo juluensis — новые игроки из Азии
В Китае был найден массивный череп Homo longi, или «Человека-дракона». Он обладает уникальными чертами, гигантскими зубами и датируется примерно 150 тысячами лет. Многие предполагают, что это денисовец, но пока без ДНК-анализа это не доказано.
В 2024 году снова в Китае нашли другие остатки — Homo juluensis. Он, вероятно, также был близок к денисовцам, но этот вопрос еще ждет научное решение.
Кто мы и сколько нас было?
История человека — это не прямой путь, а сложное кружево, где виды появлялись, исчезали, смешивались. Мы до сих пор не знаем, какие из них дали начало современному человеку, а какие были лишь «эволюционными экспериментами». Но точно известно одно: наша история более глубокая, более сложная и гораздо более интересная, чем считалось ранее. И, может быть, под слоями земли еще ждут десятки неизвестных «потерянных родственников».