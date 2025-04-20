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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
246
Время на прочтение
1 мин

В Китае создали новый тип взрывчатки на основе водорода

Испытание показало, что новая взрывчатка эффективнее тротила в плане продолжительности действия.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Китай сделал новые испытания

Китай сделал новые испытания

В Китае провели уникальное испытание нового типа взрывчатки. Речь идет о водородном устройстве, которое не нуждается в ядерных компонентах.

Об этом сообщает Научно исследовательский институт Китайской государственной судостроительной корпорации.

Взрывчатка базируется на гидриде магния – веществе, способном содержать водород в значительной концентрации. При детонации гидрид разлагается, выпуская сразу загоревшийся водород и образовавший многосекундный огненный шар с температурой более тысячи градусов.

Исследователи говорят, что подобные водородные взрывы могут быть гораздо эффективнее классического тротила. Они имеют большую продолжительность и могут быть точно настроены для поражения больших площадей равномерным пламенем.

Ранее мы писали о том, что Huawei и China Unicom запустили первую в Китае сеть широкополосного интернета 10G.

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Дата публикации
Количество просмотров
246
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