В Китае создали новый тип взрывчатки на основе водорода

Китай сделал новые испытания

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В Китае провели уникальное испытание нового типа взрывчатки. Речь идет о водородном устройстве, которое не нуждается в ядерных компонентах.

Об этом сообщает Научно исследовательский институт Китайской государственной судостроительной корпорации.

Взрывчатка базируется на гидриде магния – веществе, способном содержать водород в значительной концентрации. При детонации гидрид разлагается, выпуская сразу загоревшийся водород и образовавший многосекундный огненный шар с температурой более тысячи градусов.

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Исследователи говорят, что подобные водородные взрывы могут быть гораздо эффективнее классического тротила. Они имеют большую продолжительность и могут быть точно настроены для поражения больших площадей равномерным пламенем.

Ранее мы писали о том, что Huawei и China Unicom запустили первую в Китае сеть широкополосного интернета 10G.