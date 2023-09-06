В Алабаме, США, 16-летняя ученица средней школы Линдси Столлворт и ее учитель биологии Эндрю Джентри обнаружили окаменевшие останки кита, жившего около 34 миллионов лет назад. Считается, что это существо является хищным китом, жившим в эоценовую эпоху (от 56 до 33,9 миллиона лет назад) – время, когда уровень моря был выше, а штат был затоплен мелким океаном.

Об этом сообщает Live Science.

Находку обнаружили при раскопках участка семьи Столлворт в округе Монро в рамках проекта летней школы, окаменевшие кости торчали с холма.

Подробности о костях помог выяснить палеонтолог, доктор Джеймсу Парему из Калифорнийского университета в Фуллертоне.

"Мы увидели что-то и подумали: "Боже мой, что это?". Как только мы начали копаться в нем и искать, мы поняли, что мы действительно нашли", — вспомнила Линдси.

Как рассказал Эндрю Джентри, примерно через неделю медленного удаления лишнего камня с помощью зубочисток и маленьких долот им удалось обнажить большой зуб из нижней челюсти большого животного.

Линдси Столлворт и ее учитель биологии Эндрю Джентри/Фото: Live Science

Линдси Столлворт/Фото: Live Science

Линдси Столлворт и ее учитель биологии Эндрю Джентри/Фото: Live Science

"Я прислал фотографии зуба своему хорошему другу и коллеге палеонтологу доктору Джеймсу Пархему из Калифорнийского университета Фуллертон, который, в свою очередь, послал их доктору Хорхе Велес-Хуарбе в Музей естественной истории Лос-Анджелеса", – рассказал биолог.

Впоследствии доктор Велес-Хуарбе, специализирующийся на морских млекопитающих, смог идентифицировать открытие как вид хищных китов.

"Геология места раскопок была датирована ранее, а потому исследователям удалось сразу определить возраст окаменелости. Точный вид кита пока не установлен, поскольку эта зона в эоцене была убежищем для множества примитивных китов, в частности Basilosaurus cetoides. Это яростное морское млекопитающее бороздило океаны Земли 30-40 миллионов лет назад и могло достигать 18 метров в длину. Однако ученые пока не берутся предположить, кому именно принадлежал древний череп, может оказаться, что исследователям удалось обнаружить останки ранее неизвестного науке вида семейства Basilosauridaе", — сказал Велес-Хуарбе.

Линдси и Эндрю раскопали только череп, и большинство останков все еще находится в камне. Сейчас череп доставлен в Школу математики и естественных наук Алабамы, где его очищают и изучают. Ученица и ее учитель планируют возобновить раскопки в следующем году.

"Сейчас у нас есть только череп, но при раскопках черепа мы обнаружили несколько посткраниальных элементов, указывающих на наличие большей части скелета. Следующим летом мы узнаем больше".

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