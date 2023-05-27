В тропических лесах ученые нашли потерянный город майя

Исследователи обнаружили древний город майя, до сих пор остававшийся скрытым, оплетенный комплексом из примерно 400 взаимосвязанных поселений. Некоторым из них более 3 тысяч лет, они связаны между собой.

Об этом пишет издание The Washington Post.

В тропических лесах обнаружили 417 поселений майя, соединенных между собой огромной сетью дорог протяженностью более 170 километров — древний подвиг, считающийся сопоставимым с первой в мире системой автострад.

По мнению ученых, участвовавших в комплексном исследовании, строительство этого взаимосвязанного города началось около 1000 до н.э.

Технологический прогресс позволил проникнуть сквозь густые листья тропического леса с беспрецедентной точностью. Обращаясь к современной технологии лидера, использующей обнаружение света и определение дальности, исследователи смогли рассмотреть панорамные просторы древнего города.

Ранее стало известно, что на мексиканском полуострове Юкатан археологи обнаружили руины древнего города майя. Он был обнаружен на строительной площадке будущего промышленного парка.

Читайте также: