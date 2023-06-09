Впервые в истории астронавты вырастили клетки крови человека в космосе

Ученые из Китайской академии наук заявили о том, что на космической станции "Тяньгун" впервые были выращены стволовые клетки крови человека.

Об этом пишет Fururism.

На орбитальную станцию "Тяньгун" были доставлены плюрипотентные стволовые клетки человека. Это эмбриональные клетки, которые могут превратиться в любую большую клетку в организме человека. Две недели китайские астронавты выращивали эти клетки в лабораторном модуле "Вэньтянь", а уже 4 июня эти стволовые клетки на космическом корабле "Шэньчжоу-15" вернулись на Землю и ученые приступили к их изучению.

"Цель нашего эксперимента достигнута — мы смогли вырастить стволовые клетки крови человека в космосе. Полученные данные соответствуют нашим ожиданиям. Плюрипотентные стволовые клетки превратились в стволовые клетки крови", — заявил один из исследователей.

В настоящее время осуществляется тщательный анализ прибывших из космоса клеток и в случае полного успеха эксперимента, а новое исследование заложит основу для дальнейших исследований регенеративной медицины в космосе.

Китай планирует продолжать свои эксперименты со стволовыми клетками на борту станции "Тяньгун" в ближайшем будущем.

Ранее стало известно, что ученые из американского Университета Тафтса представили способ производства массовой клеточной жировой ткани для использования в пищевых продуктах. Они овладели новым методом выращивания продукта, похожим на жир животного происхождения, что позволит дополнить искусственное мясо искусственными жирами, то есть получить сало.

Кроме того, ученые создали уникальные фрикадельки из давно вымершего мамонта. Австралийцы воспроизвели мясо из ДНК мамонта.

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