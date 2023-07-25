Впервые в истории ученые вернут "мертвый" спутник на Землю

Европейские специалисты совершат первую в своем роде операцию по безопасному возвращению на Землю старого космического спутника.

Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

Aeolus весом 1360 кг вращается вокруг Земли с 2018 года. ЕКА отмечает, что он был первым спутником, замерявшим ветры Земли из космоса, и передавал данные в метеорологические центры по всей Европе.

В конце апреля 2023 года миссию закрыли из-за нехватки топлива. Теперь космический аппарат падает на Землю.

Ученые используют остатки топлива на спутнике для его контролируемого спуска. Согласно плану, операция по возвращению Aeolus на Землю поделена на три этапа.

Первый этап начался 24 июля, когда аппарат достиг высоты 280 км. Ученым удалось успешно выполнить первый маневр и приблизить аппарат на расстояние в 250 км.

Следующие этапы предусмотрены на 27 и 28 июля. Сначала спутник совершит еще несколько маневров, в результате которых его высота снизится с 250 до 150 километров. Затем аппарат спустят на высоту в 80 км.

Конечным результатом ученые называют сгорание 80% спутника в атмосфере Земли и спуск уцелевших частей в Индийский океан.

Напомним, ранее учёные обнаружили планету и назвали ее WASP-193b. До сих пор астрономы знали лишь о трех типах планет: земных, таких как Земля и Марс, ледяные гиганты (Нептун) и газовые гиганты (Юпитер).

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