Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Боевики группировки "Вагнер" впервые перебросили в Беларусь бронетехнику

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1067
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Боевики группировки "Вагнер" впервые перебросили в Беларусь бронетехнику

Боевики "Вагнер" опрокинули в Беларусь бронетехнику/Фото: Maxar Technologies: Кристиан Триберт/Twitter

В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники.

Российская террористическая группировка "Вагнер" опрокинула вБеларусь 11 колонну своих боевиков, с которыми впервые прибыла партия бронеавтомобилей.

Об этом информирует мониторинговый проект " Белорусский Гаюн ".

Сообщается, что боевики двигаются по трассе Р43 (участок Кричев — Чериков).

Отмечается, что бронеавтомобили "Щука" – одно из самых эффективных транспортных средств боевиков "Вагнер". В колоннах террористов "Вагнер" ранее не фиксировалось перемещение подобных бронеавтомобилей.

Сообщается, что в дальнейшем колонна может следовать по следующему маршруту:

  • граница РФ/РБ – трасса Р43 (через Чериков, Довск, Бобруйск) – трасса М5 – полевой лагерь в селе Цель.
  • кодон РФ/РБ – трасса Р43 (через Кричев, Чериков) – трасса Р122 (через Чаусы, Могилев) трассы М8 и Р93 (Могилев – Бобруйск) – трасса М5 – полевой лагерь в селе Цель.
Боевики
Боевики "Вагнер" впервые перебросили в Беларусь бронетехнику/"Белраусский гаюн"

Напомним, ранее сообщалось, что для Украины размещение российского тактического ядерного оружия ничего не меняет в плане безопасности. Впрочем, РФ может использовать ее как дополнительный инструмент для шантажа.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас эмоционально отреагировал на слухи о том, что "вагнеровцы" якобы готовят вторжение в Польшу из Беларуси и призвал "не танцевать под дезинформацию" Лукашенко и Путина.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1067
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация