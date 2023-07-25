Боевики группировки "Вагнер" впервые перебросили в Беларусь бронетехнику

В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники.

Российская террористическая группировка "Вагнер" опрокинула вБеларусь 11 колонну своих боевиков, с которыми впервые прибыла партия бронеавтомобилей.

Об этом информирует мониторинговый проект " Белорусский Гаюн ".

Сообщается, что боевики двигаются по трассе Р43 (участок Кричев — Чериков).

Отмечается, что бронеавтомобили "Щука" – одно из самых эффективных транспортных средств боевиков "Вагнер". В колоннах террористов "Вагнер" ранее не фиксировалось перемещение подобных бронеавтомобилей.

Сообщается, что в дальнейшем колонна может следовать по следующему маршруту:

граница РФ/РБ – трасса Р43 (через Чериков, Довск, Бобруйск) – трасса М5 – полевой лагерь в селе Цель.

кодон РФ/РБ – трасса Р43 (через Кричев, Чериков) – трасса Р122 (через Чаусы, Могилев) трассы М8 и Р93 (Могилев – Бобруйск) – трасса М5 – полевой лагерь в селе Цель.

Боевики "Вагнер" впервые перебросили в Беларусь бронетехнику/"Белраусский гаюн"

Напомним, ранее сообщалось, что для Украины размещение российского тактического ядерного оружия ничего не меняет в плане безопасности. Впрочем, РФ может использовать ее как дополнительный инструмент для шантажа.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас эмоционально отреагировал на слухи о том, что "вагнеровцы" якобы готовят вторжение в Польшу из Беларуси и призвал "не танцевать под дезинформацию" Лукашенко и Путина.

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