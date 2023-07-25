Бойовики угруповання "Вагнер" вперше перекинули до Білорусі бронетехніку

Російське терористичне угруповання "Вагнер" перекинуло до Білорусі 11 колону своїх бойовиків, з якими вперше прибула партія бронеавтомобілів.

Про це інформує моніторинговий проект "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що бойовики рухаються трасою Р43 (ділянка Кричев — Чериков).

Зазначається, що бронеавтомобілі "Щука" - один з найефективніших транспортних засобів бойовиків "Вагнер". У колонах терористів "Вагнер" раніше не фіксувалось переміщення подібних бронеавтомобілів.

Повідомляється, що надалі колона може рухатись наступним маршрутом:

кордон РФ/РБ — траса Р43 (через Чериков, Довськ, Бобруйск) — траса М5 — польовий табір у селі Цель.

кодон РФ/РБ — траса Р43 (через Кричев, Чериков) — траса Р122 (через Чауси, Могильов) траси М8 і Р93 (Могилів — Бобруйск) — траса М5 — польовий табір у селі Цель.

Бойовики "Вагнер" вперше перекинули до Білорусі бронетехніку / "Белраускі гаюн"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для України розміщення російської тактичної ядерної зброї нічого не змінює у безпековому плані. Утім, РФ може використовувати її як додатковий інструмент для шантажу.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас емоційно відреагував на чутки про те, що "вагнерівці" нібито готують вторгнення до Польщі з Білорусі і закликав "не танцювати під дезінформацію" Лукашенка і Путіна.

Читайте також: