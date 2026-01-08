7 овощей, которые можно сажать в январе: советы экспертов для раннего урожая

Рассада

Январь может стать стартом нового огородного сезона, даже если кажется, что до весны еще далеко. Специалисты объясняют: часть овощей в этот период можно высевать под открытым небом в регионах с мягким климатом, а в более холодных зонах — начинать их выращивать в помещении, чтобы потом вовремя пересадить на улицу. Эксперты по садоводству Линда Лангело и Кристин Кокер назвали культуры, которые хорошо стартуют именно в январе.

Об этом сообщило издание martha stewart.

В регионах с теплой зимой почва достаточно прогрета, чтобы сеять часть овощей на открытом воздухе. А в более холодных широтах этот месяц подходит для начала рассады — она позволяет вырастить крепкие растения, готовые к высадке весной. Ниже — семь культур, которые специалисты рекомендуют высевать именно в январе.

Горох

В зонах с теплым климатом горох можно высевать прямо в саду, если температура почвы держится в диапазоне 4-11 °C. В других регионах стоит начать с рассады. Линда Лангело советует хорошо разрыхлить почву и высаживать семена на глубину 3,5-5 см, соблюдая влажность без чрезмерного увлажнения.

Перец

Семена перца сеют по-разному в зависимости от климата: в зонах 3-5 — в помещении в конце января, в теплых регионах — под открытым небом. По тем же правилам высевают баклажаны.

Помидоры

Хотя томаты — летняя культура, январь подходит для посева в контейнерах. Кристин Кокер объясняет: рассаде нужно 8-10 недель, чтобы подготовиться к высадке. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной, а смесь — легкой и дренированной.

Лук

В зонах 5-8 лук высевают с конца января до февраля, а на юге — прямо в грунт. Через 10-12 недель рассаду можно высаживать на грядки, когда минует угроза заморозков. Лангело подчеркивает: выбирайте сорта с учетом длины светового дня вашего региона.

Шпинат

Холодостойкий шпинат без проблем переносит минусовую температуру. Его можно сеять как в открытый грунт, так и в контейнеры. Холод делает вкус листьев более сладким. Для защиты от резких перепадов температур Кокер советует использовать плавающие укрытия.

Кале

Морозостойкие сорта можно высевать просто в грунт, если он поддается обработке. Для дополнительной защиты подойдут укрытия или холодные парники.

Брокколи

Январь — идеальное время для выращивания рассады брокколи в помещении. Оптимальная температура — 18-21 °C, желательно дополнительное освещение. В теплом климате рассаду брокколи и капусты уже можно переносить на грядки.

