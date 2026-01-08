ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
220
Время на прочтение
2 мин

7 овощей, которые можно сажать в январе: советы экспертов для раннего урожая

Некоторые овощи можно смело сажать уже в январе, чтобы ускорить сезон и раньше собрать урожай. Специалисты объяснили, какие культуры для этого подходят.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Рассада

Рассада

Январь может стать стартом нового огородного сезона, даже если кажется, что до весны еще далеко. Специалисты объясняют: часть овощей в этот период можно высевать под открытым небом в регионах с мягким климатом, а в более холодных зонах — начинать их выращивать в помещении, чтобы потом вовремя пересадить на улицу. Эксперты по садоводству Линда Лангело и Кристин Кокер назвали культуры, которые хорошо стартуют именно в январе.

Об этом сообщило издание martha stewart.

В регионах с теплой зимой почва достаточно прогрета, чтобы сеять часть овощей на открытом воздухе. А в более холодных широтах этот месяц подходит для начала рассады — она позволяет вырастить крепкие растения, готовые к высадке весной. Ниже — семь культур, которые специалисты рекомендуют высевать именно в январе.

  • Горох

В зонах с теплым климатом горох можно высевать прямо в саду, если температура почвы держится в диапазоне 4-11 °C. В других регионах стоит начать с рассады. Линда Лангело советует хорошо разрыхлить почву и высаживать семена на глубину 3,5-5 см, соблюдая влажность без чрезмерного увлажнения.

  • Перец

Семена перца сеют по-разному в зависимости от климата: в зонах 3-5 — в помещении в конце января, в теплых регионах — под открытым небом. По тем же правилам высевают баклажаны.

  • Помидоры

Хотя томаты — летняя культура, январь подходит для посева в контейнерах. Кристин Кокер объясняет: рассаде нужно 8-10 недель, чтобы подготовиться к высадке. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной, а смесь — легкой и дренированной.

  • Лук

В зонах 5-8 лук высевают с конца января до февраля, а на юге — прямо в грунт. Через 10-12 недель рассаду можно высаживать на грядки, когда минует угроза заморозков. Лангело подчеркивает: выбирайте сорта с учетом длины светового дня вашего региона.

  • Шпинат

Холодостойкий шпинат без проблем переносит минусовую температуру. Его можно сеять как в открытый грунт, так и в контейнеры. Холод делает вкус листьев более сладким. Для защиты от резких перепадов температур Кокер советует использовать плавающие укрытия.

  • Кале

Морозостойкие сорта можно высевать просто в грунт, если он поддается обработке. Для дополнительной защиты подойдут укрытия или холодные парники.

  • Брокколи

Январь — идеальное время для выращивания рассады брокколи в помещении. Оптимальная температура — 18-21 °C, желательно дополнительное освещение. В теплом климате рассаду брокколи и капусты уже можно переносить на грядки.

Напомним, ранее мы рассказывали, что даже ухоженный сад может пострадать за считанные часы без должной подготовки. Эксперты объяснили, какие шаги стоит предпринять прямо сейчас.

Дата публикации
Количество просмотров
220
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie