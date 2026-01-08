ТСН в социальных сетях

"Это будет страх и ужас": эксперт назвал следующую великую цель России в Днепропетровской области

В этом году Днепропетровская область может столкнуться с интенсивными боевыми действиями и приближающимися линиями фронта.

Дарья Щербак
ВСУ на фронте

ВСУ на фронте / © Associated Press

Армия России не оставляет попыток продвинуться в глубь территории Украины. Врагу удается захватывать отдельные населенные пункты в Днепропетровской области, однако ситуация может обостриться. В этом году жителей региона может ожидать крайне опасное развитие событий на фронте.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал военный эксперт, бывший работник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Какая главная цель окупантов

По словам специалиста, даже при относительно «положительном» сценарии Днепропетровщину ожидают интенсивные обстрелы и попытки врага подойти вплотную к Павлограду. Этот город имеет стратегическое значение для обороноспособности Украины.

Это может стать крайне неприятным развитием событий для нас. Ведь Павлоград — город, который имеет большое значение для Украины: там работала оборонка и в свое время ракетная программа. Поэтому я думаю, что задача по захвату Павлограда перед российскими войсками стоит», — подчеркнул Иван Ступак.

Каким может быть худший сценарий

Эксперт также наметил негативный вариант развития событий в этом направлении. Если оккупантам удастся реализовать свои планы, линия столкновения может сместиться критически близко к областному центру.

Сценарий предусматривает прорыв войск противника на расстояние около 100 км до города Днепр. Как отметил Ступак, такая ситуация станет настоящим вызовом для региона «это будет страх и ужас».

В то же время, эксперт подчеркивает, что самая непосредственная угроза оккупации в новом году нависла именно над Павлоградом, который россияне будут пытаться взять под контроль любой ценой.

Напомним, ранее в группировке войск Курск заявили, что населенный пункт Андреевка в Сумской области находится под полным контролем Вооруженных сил Украины. Военные подчеркнули, что, несмотря на попытки российских оккупантов расширить зону боевых действий на Сумщине, никакой оккупации Андреевки не произошло.

