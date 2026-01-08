"Це буде страх і жах": експерт назвав наступну велику ціль Росії на Дніпропетровщині

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Армія Росії не полишає спроб просунутися вглиб території України. Наразі ворогу вдається захоплювати окремі населені пункти у Дніпропетровській області, проте ситуація може загостритися. Цьогоріч на жителів регіону може чекати вкрай небезпечний розвиток подій на фронті.

Про це в інтерв’ю «Главреду» розповів військовий експерт, колишній працівник Служби безпеки України Іван Ступак.

Яка головна ціль окупантів

За словами фахівця, навіть за відносно «позитивного» сценарію Дніпропетровщину очікують інтенсивні обстріли та спроби ворога підійти впритул до Павлограда. Це місто має стратегічне значення для обороноздатності України.

«Це може стати вкрай неприємним розвитком подій для нас. Адже Павлоград — це місто, яке має велике значення для України: там працювала оборонка і свого часу ракетна програма. Тому я думаю, що завдання щодо захоплення Павлограда перед російськими військами стоїть», — наголосив Іван Ступак.

Яким може бути найгірший сценарій

Експерт також окреслив негативний варіант розвитку подій на цьому напрямку. Якщо окупантам вдасться реалізувати свої плани, лінія зіткнення може зміститися критично близько до обласного центру.

Сценарій передбачає прорив військ противника на відстань приблизно 100 км до міста Дніпро. Як зазначив Ступак, така ситуація стане справжнім викликом для регіону «це буде страх і жах».

Водночас експерт підкреслює, що найбільша безпосередня загроза окупації у новому році нависла саме над Павлоградом, який росіяни намагатимуться взяти під контроль будь-якою ціною.

