Війна
Армія РФ може прорвати кордон: експерт назвав області, що опинилися під загрозою

Окупанти намагаються з усіх сили захопити бодай шматок областей на кордоні.

Олена Капнік
Російський танк.

Російський танк / © Associated Press

Існує загроза того, що наземні операції військ Російської Федерації можуть розпочатися в інших областях України, зокрема тих, що розташовані на прикордонні.

Про це повідомив військовий експерт Іван Ступак в інтерв’ю «Главреду».

За його словами, росіяни розраховують зайти невеликою кількістю військ хоча б на 10–15 км вглиб території прикордонних областей.

«Зараз лінія фронту становить 1218 км — це вже неймовірно багато. Є загроза, що Росія спробує відкусити ще невеликі шматки нашої території, щоб потім можна було торгуватися. Ці території росіяни використовуватимуть саме для торгу», — наголосив Ступак.

Наразі в Сумській області загарбники контролюють 230 кв. км. Втім, ймовірним є те, що росіяни спробують розширити цю зону. Окрім того, є загроза і для Чернігівської області, яка також межує з РФ.

«Шостка, Глухів та інші населені пункти Чернігівщини — під загрозою. Росіяни діятимуть, як клопи: проривати кордон, розповзатися на невеликі відстані і намагатися закріпитися там», — вважає експерт.

Окрім того, на його думку, Росія намагатиметьсяся блокувати Одесу, обстрілюючи портову інфраструктуру. Адже саме порт, пояснив він, дозволяє Україні заробляти гроші.

«Не буде порту — не буде вивезення продукції та фінансування армії», — підсумував Іван Ступак.

Нагадаємо, наприкінці грудня армія РФ прорвала кордон на Сумщині та навіть викрала мешканців села Грабовське. Напередодні, 7 січня, аналітики DeepState повідомили про окупацію Андріївки, але українські військові спростовують це і заявляють, що населений пункт залишається під контролем ЗСУ.

Окрім того, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що РФ шукає нові точки прориву у прикордонних районах. Найбільший тиск на Вовчанському напрямку на Харківщині, а також у межах Хотінської та Юнаківської громад на Сумщині.

